Почетные доноры ЯНАО пожаловались, что не получили обещанную индексацию к выплате

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что власти не произвели ежегодную индексацию к выплате «Почетных доноров». Как сообщил анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», выплата должна была прийти до 6 марта.
«Кто многие годы был донором, помогая тяжелым больным выздоравливать, тех государство награждало званием „Почетный донор“ и ежегодной выплатой с индексацией. Но в 2023 году индексации к ежегодной выплате не было», — написал он.
Некоторые участники сообщества порекомендовали обратиться за юридической помощью. Другие решили, что автор сдает кровь из-за финансовой выгоды. «А вы стали донором, чтобы деньги получать и звания почетного заработать?» — уточнил Андрей Жданов. «В Салехарде выплату получили еще в начале февраля», — добавил Газинур Якубов.
В окружном департаменте социальной защиты ответили, что выплата проиндексирована и уже перечислена в банк для дальнейшего зачисления на счета. «Напишите нам в личные сообщения. Мы разберемся в ситуации индивидуально», — предложили там.
Ранее доноры пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрий Артюхову, что им отказывают в заборе крови. Тогда жители сообщили, что их на протяжении полугода не записывают на прием.
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