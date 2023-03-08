Почетные доноры ЯНАО пожаловались, что не получили обещанную индексацию к выплате

09 марта 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Почетные доноры не получили ежегодную индексацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что власти не произвели ежегодную индексацию к выплате «Почетных доноров». Как сообщил анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», выплата должна была прийти до 6 марта. «Кто многие годы был донором, помогая тяжелым больным выздоравливать, тех государство награждало званием „Почетный донор“ и ежегодной выплатой с индексацией. Но в 2023 году индексации к ежегодной выплате не было», — написал он. Некоторые участники сообщества порекомендовали обратиться за юридической помощью. Другие решили, что автор сдает кровь из-за финансовой выгоды. «А вы стали донором, чтобы деньги получать и звания почетного заработать?» — уточнил Андрей Жданов. «В Салехарде выплату получили еще в начале февраля», — добавил Газинур Якубов. В окружном департаменте социальной защиты ответили, что выплата проиндексирована и уже перечислена в банк для дальнейшего зачисления на счета. «Напишите нам в личные сообщения. Мы разберемся в ситуации индивидуально», — предложили там. Ранее доноры пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрий Артюхову, что им отказывают в заборе крови. Тогда жители сообщили, что их на протяжении полугода не записывают на прием.

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что власти не произвели ежегодную индексацию к выплате «Почетных доноров». Как сообщил анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», выплата должна была прийти до 6 марта. «Кто многие годы был донором, помогая тяжелым больным выздоравливать, тех государство награждало званием „Почетный донор“ и ежегодной выплатой с индексацией. Но в 2023 году индексации к ежегодной выплате не было», — написал он. Некоторые участники сообщества порекомендовали обратиться за юридической помощью. Другие решили, что автор сдает кровь из-за финансовой выгоды. «А вы стали донором, чтобы деньги получать и звания почетного заработать?» — уточнил Андрей Жданов. «В Салехарде выплату получили еще в начале февраля», — добавил Газинур Якубов. В окружном департаменте социальной защиты ответили, что выплата проиндексирована и уже перечислена в банк для дальнейшего зачисления на счета. «Напишите нам в личные сообщения. Мы разберемся в ситуации индивидуально», — предложили там. Ранее доноры пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрий Артюхову, что им отказывают в заборе крови. Тогда жители сообщили, что их на протяжении полугода не записывают на прием.