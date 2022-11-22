Жителя Пермского края осудили за избиение полицейского

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти Фото:

Александровский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«По версии следствия, подсудимый на почве конфликта, связанного с поведением в общественном месте, нанес сотруднику несколько ударов. При этом осознавал, что полицейский находится при исполнении своих служебных обязанностей — несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

За совершенное преступление суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ. У осужденного также будут удерживать 5 процентов из заработка в пользу государства.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края заплатит штраф в семь тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Женщина укусила за руку сотрудницу полиции.

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Александровский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «По версии следствия, подсудимый на почве конфликта, связанного с поведением в общественном месте, нанес сотруднику несколько ударов. При этом осознавал, что полицейский находится при исполнении своих служебных обязанностей — несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. За совершенное преступление суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ. У осужденного также будут удерживать 5 процентов из заработка в пользу государства. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края заплатит штраф в семь тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Женщина укусила за руку сотрудницу полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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