Жителя Пермского края осудили за избиение полицейского

Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александровский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю по делу об избиении полицейского. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«По версии следствия, подсудимый на почве конфликта, связанного с поведением в общественном месте, нанес сотруднику несколько ударов. При этом осознавал, что полицейский находится при исполнении своих служебных обязанностей — несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

За совершенное преступление суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ. У осужденного также будут удерживать 5 процентов из заработка в пользу государства.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края заплатит штраф в семь тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти. Женщина укусила за руку сотрудницу полиции.