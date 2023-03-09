В зоне СВО погиб свердловский солдат. Фото

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, военная база, солдат, зимняя война, командный пункт, сво, война зимой
Военнослужащий носил позывной «Сова» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Заречного городского округа (Свердловская область) Александр Прожерин. Об этом рассказала администрация муниципального образования в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

«При исполнении воинского долга 20 февраля в ходе спецоперации погиб Александр Прожерин. Прощание состоится 11 марта в 12:00 в Храме Покрова Божией Матери по улице Курчатова 7», — сказано в сообщении.

Позывной военнослужащего — «Сова», ему был 21 год. Администрация городского округа выражает соболезнования близким солдата.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.

Свердловский солдат погиб в зоне СВО
Фото:

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Заречного городского округа (Свердловская область) Александр Прожерин. Об этом рассказала администрация муниципального образования в сообществе социальной сети «ВКонтакте». «При исполнении воинского долга 20 февраля в ходе спецоперации погиб Александр Прожерин. Прощание состоится 11 марта в 12:00 в Храме Покрова Божией Матери по улице Курчатова 7», — сказано в сообщении. Позывной военнослужащего — «Сова», ему был 21 год. Администрация городского округа выражает соболезнования близким солдата. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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