В зоне СВО погиб свердловский солдат. Фото

09 марта 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Военнослужащий носил позывной «Сова» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Заречного городского округа (Свердловская область) Александр Прожерин. Об этом рассказала администрация муниципального образования в сообществе социальной сети «ВКонтакте». «При исполнении воинского долга 20 февраля в ходе спецоперации погиб Александр Прожерин. Прощание состоится 11 марта в 12:00 в Храме Покрова Божией Матери по улице Курчатова 7», — сказано в сообщении. Позывной военнослужащего — «Сова», ему был 21 год. Администрация городского округа выражает соболезнования близким солдата. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. Свердловский солдат погиб в зоне СВО Фото: администрация городского округа Заречный

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Заречного городского округа (Свердловская область) Александр Прожерин. Об этом рассказала администрация муниципального образования в сообществе социальной сети «ВКонтакте». «При исполнении воинского долга 20 февраля в ходе спецоперации погиб Александр Прожерин. Прощание состоится 11 марта в 12:00 в Храме Покрова Божией Матери по улице Курчатова 7», — сказано в сообщении. Позывной военнослужащего — «Сова», ему был 21 год. Администрация городского округа выражает соболезнования близким солдата. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.