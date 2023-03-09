Россия нанесла «удар возмездия» по Украине: главное к вечеру 9 марта

В ходе «удара возмездия» были поражены важные военные объекты Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военные объекты на территории Украины в рамках массированного «удара возмездия», в ответ на теракт в Брянской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 марта.
- В ходе массированного «удара возмездия» ВС РФ поражены элементы военной инфраструктуры Украины. Также уничтоженными оказались объекты предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки на одном из участков Бахмута (Артемовск). При этом сообщается, что украинское командование направляет в город неподготовленных солдат, среди которых зафиксировано большое количество погибших. Российские военные, в свою очередь, по мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, не будут окапываться в Бахмуте, а продолжат и далее освобождать территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).
- Стала известна модель российского танка, которая лучше других зарекомендовала себя в зоне спецоперации. Танк Т-90М «Прорыв», который производится на «Уралвагонзаводе», стал лучшей боевой машиной среди тех, что участвуют в боевых действиях на Украине.
- Между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными. По словам уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, он стал рекордным за все предыдущие обмены. Из украинского плена было освобождено 39 военнослужащих ДНР.
- Российские средства ПВО в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом Пятому каналу сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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