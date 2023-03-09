Россия нанесла «удар возмездия» по Украине: главное к вечеру 9 марта

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, зенитная установка зу23, ЗУ-23
В ходе «удара возмездия» были поражены важные военные объекты Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военные объекты на территории Украины в рамках массированного «удара возмездия», в ответ на теракт в Брянской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 марта.

  • В ходе массированного «удара возмездия» ВС РФ поражены элементы военной инфраструктуры Украины. Также уничтоженными оказались объекты предприятий оборонно-промышленного комплекса.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки на одном из участков Бахмута (Артемовск). При этом сообщается, что украинское командование направляет в город неподготовленных солдат, среди которых зафиксировано большое количество погибших. Российские военные, в свою очередь, по мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, не будут окапываться в Бахмуте, а продолжат и далее освобождать территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).
  • Стала известна модель российского танка, которая лучше других зарекомендовала себя в зоне спецоперации. Танк Т-90М «Прорыв», который производится на «Уралвагонзаводе», стал лучшей боевой машиной среди тех, что участвуют в боевых действиях на Украине.
  • Между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными. По словам уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, он стал рекордным за все предыдущие обмены. Из украинского плена было освобождено 39 военнослужащих ДНР.
  • Российские средства ПВО в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом Пятому каналу сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военные объекты на территории Украины в рамках массированного «удара возмездия», в ответ на теракт в Брянской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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