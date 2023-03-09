«Страна»: ВСУ отправляют в Бахмут неподготовленных бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют неподготовленных бойцов на удержание Бахмута (Артемовск) любой ценой. Об этом рассказал боец ВСУ с позывным «Шульц».
«Некоторых отправляют на фронт всего лишь после трех дней подготовки в Харькове», — передает слова бойца «Страна.ua». Он подчеркнул, что именно среди таких бойцов зафиксированы наибольшие потери.
Ранее стало известно, что при отступлении из Бахмута украинские бойцы оставляют большое количество оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал факт скорого перехода города под контроль российской армии, передает RT. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские военные уже сейчас контролируют всю восточную часть Бахмута, сообщает телеканал 360.
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