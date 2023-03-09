Пушилин сообщил об атаке ВСУ в Артемовске

09 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Контратака ВСУ провалилась, заявил Денис Пушилин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести контратаку на одном из участков Артемовска (Бахмут), однако она была отбита. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Противник пытался контратаковать на одном из участков в Артемовске, но ничего не получилось», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подразделения армии РФ продолжают продвижение на этом участке. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы освободили всю восточную территорию Артемовска. По его словам, в городе еще находится многотысячная группировка ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести контратаку на одном из участков Артемовска (Бахмут), однако она была отбита. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Противник пытался контратаковать на одном из участков в Артемовске, но ничего не получилось», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подразделения армии РФ продолжают продвижение на этом участке. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы освободили всю восточную территорию Артемовска. По его словам, в городе еще находится многотысячная группировка ВСУ.