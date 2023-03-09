В ЯНАО накажут жителя, который 10 лет назад совершил убийство и спрятал тело

10 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В ЯНАО раскрыли преступление, совершенное 10 лет назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителя Салехарда (ЯНАО) накажут за преступление 10-летней давности. Ямалец жестоко убил и спрятал тело в заброшенном доме на берегу реки, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что в начале 2013 года осужденный жестоко избил потерпевшего, а затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха. Тело своей жертвы он вывез и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам стал проживать в квартире убитого, которая предоставлялась ему как ребенку-сироте по договору социального найма», — говорится в сообщении. Уточняется, что после всего обвиняемый подделал документы, вклеив свое фото в паспорт убитого. Спустя год он приватизировал жилье и за четыре миллиона рублей продал квартиру, принадлежащую мэрии Салехарда. «Скелетированное тело погибшего удалось обнаружить только в январе 2022 года. Суд, с учетом вердикта присяжных, назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — добавили там. Также сестре погибшего заплатят 300 тысяч рублей моральной компенсации из-за убийства брата.

Жителя Салехарда (ЯНАО) накажут за преступление 10-летней давности. Ямалец жестоко убил и спрятал тело в заброшенном доме на берегу реки, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что в начале 2013 года осужденный жестоко избил потерпевшего, а затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха. Тело своей жертвы он вывез и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам стал проживать в квартире убитого, которая предоставлялась ему как ребенку-сироте по договору социального найма», — говорится в сообщении. Уточняется, что после всего обвиняемый подделал документы, вклеив свое фото в паспорт убитого. Спустя год он приватизировал жилье и за четыре миллиона рублей продал квартиру, принадлежащую мэрии Салехарда. «Скелетированное тело погибшего удалось обнаружить только в январе 2022 года. Суд, с учетом вердикта присяжных, назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — добавили там. Также сестре погибшего заплатят 300 тысяч рублей моральной компенсации из-за убийства брата.