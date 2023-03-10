Жительницу Челябинской области шантажировали из-за интимных фото

11 марта 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Ранее девушка размещала свои откровенные фотографии в соцсети, чем привлекла внимание шантажиста Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницу Пласта Челябинской области шантажировали из-за интимных фото. Информацию об этом распространило ГУ МВД региона. «С молодой жительницы Пласта вымогатель требовал деньги, шантажируя имеющимися в его распоряжении фотографиями. Потерпевшая пояснила, что неизвестный посредством популярной социальной сети прислал электронное сообщение с требованием заплатить около 5 тысяч рублей. Иначе он угрожал распространить всем знакомым в социальных сетях и городских пабликах откровенные снимки, которые имеются в его распоряжении», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Как пояснили в полиции, ранее девушка размещала свои откровенные фотографии в социальной сети в закрытом доступе, но ее страницу взломали. Испугавшись шантажа, пластовчанка перевела деньги вымогателю, но тот после этого не успокоился, продолжая и дальше требовать денег. Девушка поняла, что шантаж не прекратится, и обратилась полицию. Как сообщили полицейские, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция призывает граждан обращать особое внимание на совершаемые в сети действия. Чтобы не стать жертвой вымогателей, следует самостоятельно позаботиться о своей информационной безопасности и не совершать необдуманные поступки, которые могут привлечь злоумышленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Пласта Челябинской области шантажировали из-за интимных фото. Информацию об этом распространило ГУ МВД региона. «С молодой жительницы Пласта вымогатель требовал деньги, шантажируя имеющимися в его распоряжении фотографиями. Потерпевшая пояснила, что неизвестный посредством популярной социальной сети прислал электронное сообщение с требованием заплатить около 5 тысяч рублей. Иначе он угрожал распространить всем знакомым в социальных сетях и городских пабликах откровенные снимки, которые имеются в его распоряжении», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Как пояснили в полиции, ранее девушка размещала свои откровенные фотографии в социальной сети в закрытом доступе, но ее страницу взломали. Испугавшись шантажа, пластовчанка перевела деньги вымогателю, но тот после этого не успокоился, продолжая и дальше требовать денег. Девушка поняла, что шантаж не прекратится, и обратилась полицию. Как сообщили полицейские, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция призывает граждан обращать особое внимание на совершаемые в сети действия. Чтобы не стать жертвой вымогателей, следует самостоятельно позаботиться о своей информационной безопасности и не совершать необдуманные поступки, которые могут привлечь злоумышленников.