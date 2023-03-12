В ЯНАО цена на жилье не устроила жителей. Фото

Жители Ноябрьска посчитали завышенной цену на таунхаус за 19 миллионов рублей

13 марта 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска критикуют продавца таунхаусов за цену в 19 миллионов рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) у нескольких жителей негативную реакцию вызвало объявление о продаже таунхаусов, размещенное в соцсети. Они посчитали стоимость на двухэтажные квартиры с отдельным входом завышенной, о чем написали в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте». «Продаются таунхаусы, сдача в сентябре 2023 года. Свободные: 6 домов — 220 квадратных метров, цена — 19 миллионов рублей; 3 дома — 157 квадратных метров, цена — 14 миллионов рублей», — опубликовал объявление о продаже представитель застройщика в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети. «За эти деньги можно построить отдельный дом на 500 квадратов, с двумя гаражами и баней», — написал в комментариях пользователь под ником Kai Kai. «Начинали с 15 миллионов и вида на Ханто [озеро]. С миллионами уже надули, с Ханто нет, видно там Ханто 1 [гаражный кооператив]», — скаламбурил другой пользователь. Представитель застройщика уверяет пользователя, что вид из таунхауса не на гаражи, гаражи находятся левее. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги выразил недовольство высокими ценами на жилье в ЯНАО. По его подсчетам, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в регионе составляет от 64 тысяч рублей. Макет строящихся таунхаусов в Ноябрьске Фото: группа «НеТипичный Ноябрьск», Вк Комментарии жителей к объявлению о продаже Фото: скрин комментариев к посту в группе «НеТипичный Ноябрьск», Вк

В Ноябрьске (ЯНАО) у нескольких жителей негативную реакцию вызвало объявление о продаже таунхаусов, размещенное в соцсети. Они посчитали стоимость на двухэтажные квартиры с отдельным входом завышенной, о чем написали в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте». «Продаются таунхаусы, сдача в сентябре 2023 года. Свободные: 6 домов — 220 квадратных метров, цена — 19 миллионов рублей; 3 дома — 157 квадратных метров, цена — 14 миллионов рублей», — опубликовал объявление о продаже представитель застройщика в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети. «За эти деньги можно построить отдельный дом на 500 квадратов, с двумя гаражами и баней», — написал в комментариях пользователь под ником Kai Kai. «Начинали с 15 миллионов и вида на Ханто [озеро]. С миллионами уже надули, с Ханто нет, видно там Ханто 1 [гаражный кооператив]», — скаламбурил другой пользователь. Представитель застройщика уверяет пользователя, что вид из таунхауса не на гаражи, гаражи находятся левее. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги выразил недовольство высокими ценами на жилье в ЯНАО. По его подсчетам, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в регионе составляет от 64 тысяч рублей.