В Ноябрьске (ЯНАО) у нескольких жителей негативную реакцию вызвало объявление о продаже таунхаусов, размещенное в соцсети. Они посчитали стоимость на двухэтажные квартиры с отдельным входом завышенной, о чем написали в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте».
«Продаются таунхаусы, сдача в сентябре 2023 года. Свободные: 6 домов — 220 квадратных метров, цена — 19 миллионов рублей; 3 дома — 157 квадратных метров, цена — 14 миллионов рублей», — опубликовал объявление о продаже представитель застройщика в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети.
«За эти деньги можно построить отдельный дом на 500 квадратов, с двумя гаражами и баней», — написал в комментариях пользователь под ником Kai Kai. «Начинали с 15 миллионов и вида на Ханто [озеро]. С миллионами уже надули, с Ханто нет, видно там Ханто 1 [гаражный кооператив]», — скаламбурил другой пользователь. Представитель застройщика уверяет пользователя, что вид из таунхауса не на гаражи, гаражи находятся левее.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги выразил недовольство высокими ценами на жилье в ЯНАО. По его подсчетам, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в регионе составляет от 64 тысяч рублей.
Макет строящихся таунхаусов в Ноябрьске
Фото: группа «НеТипичный Ноябрьск», Вк
Комментарии жителей к объявлению о продаже
Фото: скрин комментариев к посту в группе «НеТипичный Ноябрьск», Вк
В Ноябрьске (ЯНАО) у нескольких жителей негативную реакцию вызвало объявление о продаже таунхаусов, размещенное в соцсети. Они посчитали стоимость на двухэтажные квартиры с отдельным входом завышенной, о чем написали в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте». «Продаются таунхаусы, сдача в сентябре 2023 года. Свободные: 6 домов — 220 квадратных метров, цена — 19 миллионов рублей; 3 дома — 157 квадратных метров, цена — 14 миллионов рублей», — опубликовал объявление о продаже представитель застройщика в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети. «За эти деньги можно построить отдельный дом на 500 квадратов, с двумя гаражами и баней», — написал в комментариях пользователь под ником Kai Kai. «Начинали с 15 миллионов и вида на Ханто [озеро]. С миллионами уже надули, с Ханто нет, видно там Ханто 1 [гаражный кооператив]», — скаламбурил другой пользователь. Представитель застройщика уверяет пользователя, что вид из таунхауса не на гаражи, гаражи находятся левее. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги выразил недовольство высокими ценами на жилье в ЯНАО. По его подсчетам, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в регионе составляет от 64 тысяч рублей.