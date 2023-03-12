В заведении много фотогеничных локаций, как сообщает продавец Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске продается готовый бизнес для проведения фотосессий, мероприятий, отдыха, игр и романтических свиданий. На популярном сайте объявлений указано, что речь идет о бизнес-пространстве в стиле лофт за 3,9 млн рублей в центре города.

«Продается бизнес — лофт-пространство для отдыха „15й закрытый“ на улице Каслинской, дом 101Б, продается за 3,9 млн рублей. Пространство предназначено для сдачи в аренду под банкеты, дни рождения, фотосессии, игры, романтические свидания, караоке посиделки. Комнаты оборудованы для любых целей на любой вкус. Налажен поток клиентов», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

В карточке товара сообщается, что на площади 420 квадратных метров расположены девять индивидуальных комнат и один общий зал. Каждая комната оборудована игровой приставкой, телевизором или проектором, необходимой мебелью. Есть балкон с грилем, панорамный вид на город, караоке.

Продавец сообщил, что из окон открывается вид на панораму города Фото: сервис Avito

Комнаты оснащены телевизорами, проекторами, игровыми приставками и караоке Фото: сервис Avito