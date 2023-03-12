12 марта 2023

В центре Челябинска продается бизнес-пространство для фотосессий и романтических игр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, фотожурналист, фотоаппарат, папарацци, фотокамера, фотограф, фотосъемка, фотокорреспондент, кэнон, фотоуслуги
В заведении много фотогеничных локаций, как сообщает продавец Фото:

В Челябинске продается готовый бизнес для проведения фотосессий, мероприятий, отдыха, игр и романтических свиданий. На популярном сайте объявлений указано, что речь идет о бизнес-пространстве в стиле лофт за 3,9 млн рублей в центре города.

«Продается бизнес — лофт-пространство для отдыха „15й закрытый“ на улице Каслинской, дом 101Б, продается за 3,9 млн рублей. Пространство предназначено для сдачи в аренду под банкеты, дни рождения, фотосессии, игры, романтические свидания, караоке посиделки. Комнаты оборудованы для любых целей на любой вкус. Налажен поток клиентов», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

В карточке товара сообщается, что на площади 420 квадратных метров расположены девять индивидуальных комнат и один общий зал. Каждая комната оборудована игровой приставкой, телевизором или проектором, необходимой мебелью. Есть балкон с грилем, панорамный вид на город, караоке.

Продавец сообщил, что из окон открывается вид на панораму города
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Комнаты оснащены телевизорами, проекторами, игровыми приставками и караоке
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Есть выход на балкон, где расположена гриль-зона
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В Челябинске продается готовый бизнес для проведения фотосессий, мероприятий, отдыха, игр и романтических свиданий. На популярном сайте объявлений указано, что речь идет о бизнес-пространстве в стиле лофт за 3,9 млн рублей в центре города. «Продается бизнес — лофт-пространство для отдыха „15й закрытый“ на улице Каслинской, дом 101Б, продается за 3,9 млн рублей. Пространство предназначено для сдачи в аренду под банкеты, дни рождения, фотосессии, игры, романтические свидания, караоке посиделки. Комнаты оборудованы для любых целей на любой вкус. Налажен поток клиентов», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В карточке товара сообщается, что на площади 420 квадратных метров расположены девять индивидуальных комнат и один общий зал. Каждая комната оборудована игровой приставкой, телевизором или проектором, необходимой мебелью. Есть балкон с грилем, панорамный вид на город, караоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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