Пермячка требует от мэрии и подрядчика 400 тысяч рублей за упавшую на нее остановку

Пермская пенсионерка через суд пытается взыскать с мэрии города и их подрядчика компенсацию 400 тысяч рублей за то, что на нее упала остановка. Год назад 82-летняя пермячка получила травмы.
«Кировский районный суд начал с начала рассматривать иск пермячки о возмещении морального вреда от падения на нее остановочного павильона. Изначально женщина обратилась с иском к ООО „ДСК-ЗАКАМСК“, установившему остановку. Но суд привлек в качестве соответчиков администрацию Перми и департамент транспорта, по контракту с которыми устанавливаются и обслуживаются остановки», — пишет Properm.ru, ссылаясь на источник в суде. Уточняется, что размер иска составляет 400 тысяч рублей.
В апреле 2022 года пенсионерка ждала на остановке свой автобус. Внезапно металлический комплекс начал заваливаться и обрушился на пермячку. Помочь встать ей помогли прохожие. Дома женщине стало плохо, она вызвала скорую и врачи в травмпункте обнаружили серьезную травму. На лечение ушло более шести месяцев.
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