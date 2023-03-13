Пермячка требует от мэрии и подрядчика 400 тысяч рублей за упавшую на нее остановку

13 марта 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Пенсионерка получила травму, которую лечила более полугода Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская пенсионерка через суд пытается взыскать с мэрии города и их подрядчика компенсацию 400 тысяч рублей за то, что на нее упала остановка. Год назад 82-летняя пермячка получила травмы. «Кировский районный суд начал с начала рассматривать иск пермячки о возмещении морального вреда от падения на нее остановочного павильона. Изначально женщина обратилась с иском к ООО „ДСК-ЗАКАМСК“, установившему остановку. Но суд привлек в качестве соответчиков администрацию Перми и департамент транспорта, по контракту с которыми устанавливаются и обслуживаются остановки», — пишет Properm.ru, ссылаясь на источник в суде. Уточняется, что размер иска составляет 400 тысяч рублей. В апреле 2022 года пенсионерка ждала на остановке свой автобус. Внезапно металлический комплекс начал заваливаться и обрушился на пермячку. Помочь встать ей помогли прохожие. Дома женщине стало плохо, она вызвала скорую и врачи в травмпункте обнаружили серьезную травму. На лечение ушло более шести месяцев.

Пермская пенсионерка через суд пытается взыскать с мэрии города и их подрядчика компенсацию 400 тысяч рублей за то, что на нее упала остановка. Год назад 82-летняя пермячка получила травмы. «Кировский районный суд начал с начала рассматривать иск пермячки о возмещении морального вреда от падения на нее остановочного павильона. Изначально женщина обратилась с иском к ООО „ДСК-ЗАКАМСК“, установившему остановку. Но суд привлек в качестве соответчиков администрацию Перми и департамент транспорта, по контракту с которыми устанавливаются и обслуживаются остановки», — пишет Properm.ru, ссылаясь на источник в суде. Уточняется, что размер иска составляет 400 тысяч рублей. В апреле 2022 года пенсионерка ждала на остановке свой автобус. Внезапно металлический комплекс начал заваливаться и обрушился на пермячку. Помочь встать ей помогли прохожие. Дома женщине стало плохо, она вызвала скорую и врачи в травмпункте обнаружили серьезную травму. На лечение ушло более шести месяцев.