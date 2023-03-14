«Единая Россия» занялась обучением военных в ДНР

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Депутат ГД Бадма Башанкаев проводит занятия по военной медицине в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Единая Россия» и «Молодая гвардия» проводят курсы тактической медицины для военнослужащих в зоне спецоперации в ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе партии. Очередное занятие провели зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья, доброволец СВО Бадма Башанкаев и волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР).

«Мы уже получили обратную связь от бойцов, которые применили полученные навыки на передовой. Кроме того, информация позволяет нам совершенствовать наполнение аптечки препаратами, необходимыми ребятам не только на поле боя, но и за его пределами», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он отметил, что от этих занятий могут зависеть жизни военных на передовой.

Обучение проводилось для бойцов, находящихся на Марьинском направлении в ДНР. Бадма Башанкаев отметил, что занятия могут проводиться на любой локации. «Это может быть офис, больница, передовая или расположение. Обязательно выдаем аптечку. После прохождения курсов военнослужащие знают, что в ней и как этим пользоваться. Наша важная образовательная программа помогает спасти жизни», — рассказал доброволец.

Курсы по тактической медицине были запущены 9 февраля, на данный момент их прошли уже более тысячи солдат. Обучение проводят для всех военнослужащих. По окончании обучения участники курсов получают профессиональные аптечки.

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«Единая Россия» и «Молодая гвардия» проводят курсы тактической медицины для военнослужащих в зоне спецоперации в ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе партии. Очередное занятие провели зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья, доброволец СВО Бадма Башанкаев и волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). «Мы уже получили обратную связь от бойцов, которые применили полученные навыки на передовой. Кроме того, информация позволяет нам совершенствовать наполнение аптечки препаратами, необходимыми ребятам не только на поле боя, но и за его пределами», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он отметил, что от этих занятий могут зависеть жизни военных на передовой. Обучение проводилось для бойцов, находящихся на Марьинском направлении в ДНР. Бадма Башанкаев отметил, что занятия могут проводиться на любой локации. «Это может быть офис, больница, передовая или расположение. Обязательно выдаем аптечку. После прохождения курсов военнослужащие знают, что в ней и как этим пользоваться. Наша важная образовательная программа помогает спасти жизни», — рассказал доброволец. Курсы по тактической медицине были запущены 9 февраля, на данный момент их прошли уже более тысячи солдат. Обучение проводят для всех военнослужащих. По окончании обучения участники курсов получают профессиональные аптечки.
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