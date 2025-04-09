В селе Новополтавка Запорожской области произошло обрушение жилого дома после ударов Вооруженных Сил Украины. В результате атаки погибли двое детей, еще четыре человека пострадали. Кроме того, в Сумской области был уничтожен ключевой украинский завод, производящий боеприпасы. Главное о спецоперации на 9 апреля — в материале URA.RU.
В Запорожской области обрушился жилой дом из-за удара ВСУ
В селе Новополтавка (Запорожская область) 9 апреля произошло обрушение двух подъездов двухэтажного дома из-за удара ВСУ. В результате трагедии погибли две девочки-сестры (2013 и 2016 года рождения), их мать получила тяжелые травмы (потеряла ногу), отец — ранения средней тяжести. Еще две женщины были госпитализированы с повреждениями конечностей.
На месте работали 50 спасателей и 17 единиц техники. Разбор завалов завершили к 12:08 по московскому времени. Десять человек остались без жилья — власти занимаются их расселением и оказанием помощи. Глава Черниговского округа Илона Щипенко рассказала журналистам, что атака привела к жертвам среди мирных жителей, и призвала население к осторожности. Соответствующую ифнормацию также рассказали корреспонденту URA.RU.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов также уточнил, что на месте работает прокурор района, ведется уголовное расследование.
Под Сумами уничтожен главный объект Украины по выпуску боеприпасов
Ключевой объект на Украине, занимающийся производством боеприпасов, был разрушен, рассказал офицер ВСУ Антон Сербин в беседе с французским изданием Le Monde. Заводы «Звезда» и «Импульс» подверглись серии обстрелов. Причем данные предприятия, расположенные в городе Шостка Сумской области, являлись для украинских военных основными производственными площадками для взрывчатых материалов.
Атаки БПЛА ВСУ на российские регионы
За последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив 333 БПЛА. Большая часть дронов (158) была сбита за пределами зоны спецоперации. Наибольшее количество атак пришлось на южные регионы России, однако беспилотники пытались прорваться и вглубь страны.
В ночь на 9 мая ПВО перехватили 160 дронов, при этом основной удар пришелся на Краснодарский край, где уничтожили 67 БПЛА. В Ростовской области сбили 29 беспилотников, один из которых застрял в бельевых веревках жилого дома, что потребовало эвакуации жильцов.
Северная Осетия подверглась атаке 15 БПЛА в районе Моздока, но благодаря действиям ПВО жертв и разрушений удалось избежать. В связи с угрозой были приостановлены полеты во Владикавказе и Грозном. Также ВСУ атаковали дронами Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Пензенскую, Саратовскую, Орловскую, Оренбургскую области, Ставропольский край, Республику Крым.
Главные заявления главкома ВСУ Сырского
Как готовилось вторжение в Курскую область
Главком ВСУ Александр Сырский раскрыл детали подготовки вторжения ВСУ в Курскую область. Он рассказал, что изначально об этих планах знали лишь четыре человека. Перед операцией он лично объезжал подразделения, объясняя бойцам цели миссии. Некоторые командиры сомневались в законности этих действий.
Признание российского наступления в Сумской области
Главнокомандующий ВСУ также заявил о новом наступлении, но уже со стороны российских войск в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По мнению аналитиков, украинское командование может подготовить переброску сил и это может ослабить другие участки фронта.
Призывы к отставке Сырского
Экс-начальник штаба «Азов» (организация признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена) Богдан Кротевич потребовал отставки Сырского, обвинив его в неэффективном руководстве. Он заявил, что главком уделял чрезмерное внимание Курской операции, игнорируя слабую оборону Красноармейска в ДНР.
Бригада ВСУ бесследно исчезла в Белгородской области
В приграничных районах Белгородской области произошло загадочное исчезновение 141-й бригады Вооруженных сил Украины, передает telegram-канал «Фронтовая птичка». По данным военных источников, подразделение, дислоцированное в Краснояружском районе, полностью прекратило выходить на связь. Инсайдеры предполагают несколько возможных сценариев: полное уничтожение подразделения российскими войсками, массовое дезертирство или тактический отход без согласования с командованием.
Киев продолжает односторонние атаки на энергообъекты России
Киев продолжает целенаправленные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, нарушая существующие договоренности. В ночь на 9 апреля были атакованы ключевые объекты газотранспортной системы, включая компрессорную станцию «Кореновская», обслуживающую «Турецкий поток».
Эксперты отмечают парадоксальную ситуацию: украинская сторона, декларирующая стремление к миру, одновременно наносит удары по критически важным международным энергопроектам, предает Пятый канал. Особую озабоченность вызывает атака на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, ставящая под угрозу поставки казахстанской нефти.
Ход боевых действий
На покровском направлении солдаты РФ из группировки «Центр» продолжает методичное уничтожение живой силы и техники противника, передает telegram-канал «. Особенно ожесточенные бои развернулись за поселок Калиново, где российские подразделения ведут уличные бои, постепенно выдавливая украинские войска из населенного пункта.
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