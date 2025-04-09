09 апреля 2025

Завершено следствие по делу подрыва авто экс-сотрудника СБУ в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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В начале июня уголовное дело будет передано в суд
В начале июня уголовное дело будет передано в суд Фото:

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова, произошедшего в Москве. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«На данный момент следственные действия завершены. Стороны знакомятся с материалами дела. Скорее всего, в начале июня дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — передает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц и теракте. Обвинения предъявлены нескольким лицам, которые находятся в московском СИЗО. Также заочно арестованы и объявлены в международный розыск украинские граждане.

Ранее URA.RU писало, что 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе произошел взрыв устройства, установленного на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Василию Прозорову. Инцидент случился сразу после того, как владелец запустил двигатель авто. В результате взрыва Прозоров получил ранения рук и ноги. Отмечается, что уголовное дело было переквалифицировано на теракт.

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова, произошедшего в Москве. Об этом сообщили правоохранительные органы. «На данный момент следственные действия завершены. Стороны знакомятся с материалами дела. Скорее всего, в начале июня дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — передает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц и теракте. Обвинения предъявлены нескольким лицам, которые находятся в московском СИЗО. Также заочно арестованы и объявлены в международный розыск украинские граждане. Ранее URA.RU писало, что 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе произошел взрыв устройства, установленного на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Василию Прозорову. Инцидент случился сразу после того, как владелец запустил двигатель авто. В результате взрыва Прозоров получил ранения рук и ноги. Отмечается, что уголовное дело было переквалифицировано на теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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