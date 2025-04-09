09 апреля 2025

Борис Шпигель объяснил, зачем подарил часы Breguet экс-губернатору Белозерцеву

Бывший тесть Баскова обозначил часы для экс-главы Пензенской области как подарок
© Служба новостей «URA.RU»
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Шпигель назвал передачу элитных часов Белозерцеву подарком на день рождения
Шпигель назвал передачу элитных часов Белозерцеву подарком на день рождения Фото:

Бывший сенатор Борис Шпигель, некогда бывший тестем российского певца Николая Баскова, объяснил передачу элитных часов экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву как ответный подарок, а не взятку. По словам Шпигеля, это был жест хорошего тона в ответ на полученный от Белозерцева подарок. Информация об этом содержится в судебных документах.

«Подарок (часы) явился ответным жестом на подарок самого Белозерцева, который ему на день рождения подарил антикварный сервиз, и свои действия (Шпигель) расценивает как признак хорошего тона», — указано в материалах суда, к которым имеет доступ РИА Новости. Часы Breguet в качестве подарка на день рождения Белозерцеву Шпигель передал посредством третьих лиц в 2020 году, сообщается в документах. 

После того как Белозерцев ознакомился с их стоимостью, он выразил желание вернуть подарок. Однако, по информации защиты, он не успел осуществить возврат, так как Шпигель отправился на лечение в Израиль. В марте 2021 года в процессе обыска жилища Белозерцева следственные органы изъяли указанные часы вместе с другими предметами.

Суд, оценивая обстоятельства передачи часов марки Breguet, пришел к выводу о том, что данный подарок можно рассматривать как часть взятки. Это связано с тем, что часы были переданы Белозерцеву после его избрания губернатором, а также в период обсуждения закупок услуг фармацевтической корпорации «Биотэк», которую возглавлял Шпигель.

В начале 2024 года Измайловский районный суд Москвы вынес приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осудив его на 12 лет лишения свободы за преступления, связанные с коррупцией. Компанию ему составил бывший сенатор и председатель совета директоров компании «Биотэк» Борис Шпигель, который был приговорен к 11 годам заключения. Однако впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, передает 360.ru.

Жена Евгения Шпигель также столкнулась с уголовным преследованием и получила приговор в 8,5 лет. Для других участников дела суд определил сроки от 7,5 до 8,5 лет строгого режима.

Всего в отношении Шпигеля возбуждено восемь исполнительных производств. В январе стало известно, что с Шпигеля хотят взыскать свыше 8,6 млрд рублей, передает RT

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Бывший сенатор Борис Шпигель, некогда бывший тестем российского певца Николая Баскова, объяснил передачу элитных часов экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву как ответный подарок, а не взятку. По словам Шпигеля, это был жест хорошего тона в ответ на полученный от Белозерцева подарок. Информация об этом содержится в судебных документах. «Подарок (часы) явился ответным жестом на подарок самого Белозерцева, который ему на день рождения подарил антикварный сервиз, и свои действия (Шпигель) расценивает как признак хорошего тона», — указано в материалах суда, к которым имеет доступ РИА Новости. Часы Breguet в качестве подарка на день рождения Белозерцеву Шпигель передал посредством третьих лиц в 2020 году, сообщается в документах.  После того как Белозерцев ознакомился с их стоимостью, он выразил желание вернуть подарок. Однако, по информации защиты, он не успел осуществить возврат, так как Шпигель отправился на лечение в Израиль. В марте 2021 года в процессе обыска жилища Белозерцева следственные органы изъяли указанные часы вместе с другими предметами. Суд, оценивая обстоятельства передачи часов марки Breguet, пришел к выводу о том, что данный подарок можно рассматривать как часть взятки. Это связано с тем, что часы были переданы Белозерцеву после его избрания губернатором, а также в период обсуждения закупок услуг фармацевтической корпорации «Биотэк», которую возглавлял Шпигель. В начале 2024 года Измайловский районный суд Москвы вынес приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осудив его на 12 лет лишения свободы за преступления, связанные с коррупцией. Компанию ему составил бывший сенатор и председатель совета директоров компании «Биотэк» Борис Шпигель, который был приговорен к 11 годам заключения. Однако впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, передает 360.ru. Жена Евгения Шпигель также столкнулась с уголовным преследованием и получила приговор в 8,5 лет. Для других участников дела суд определил сроки от 7,5 до 8,5 лет строгого режима. Всего в отношении Шпигеля возбуждено восемь исполнительных производств. В январе стало известно, что с Шпигеля хотят взыскать свыше 8,6 млрд рублей, передает RT. 
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