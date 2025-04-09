Города станут меньше перекапывать для замены труб ЖКХ

В городах станут меньше копать для замены коммунальных труб. Премьер-министр Михаил Мишустин встретился 9 апреля с главой группы «Полипластик» Львом Гориловским, который рассказал ему о передовых технологиях обновления ЖКХ, используемых в России. Как объяснили URA.RU эксперты, ПВХ-трубы, которые теперь используют в жилищно-коммунальной инфраструктуре, долговечнее железных, поэтому прослужат долго и снизят вероятность прорывов.
«Вы возглавляете компанию „Полипластик“ — одного из крупнейших производителей полимерных труб. Применяются они практически во всех сферах народного хозяйства — начиная от систем, связанных с трубопроводами для различного применения, и заканчивая системами безопасности. Расскажите, как обстоят дела у вас на производстве», — сказал Мишустин, обратившись к Гориловскому.
Компания работает над импортозамещением продукции, в том числе и высокотехнологичной, начал доклад глава «Полипластика». Например, разработан специальный вид ПВХ-профиля с металлическими вставками. Он навивается внутри коллектора и позволяет создать новый коллектор внутри старого, поделился Гориловский.
С помощью этого решения обновили инфраструктуру под Московским зоопарком, не перекапывая и не останавливая работу комплекса, сообщил он. «Все это просто невидимо для людей. То есть город живет как живет, а инфраструктура под землей меняется», — рассказал глава компании.
Мишустин, заслушав доклад, подчеркнул, что людям нужно скорее обеспечить доступ к современной инженерной инфраструктуре. Для этого работают программы, ускоряющие производство элементов для создания инфраструктуры, напомнил он. «До 2030 года запланированные источники финансирования на эти цели насчитывают 4,5 трлн рублей», — резюмировал премьер-министр.
Внедрение передовых технологий не только ускоряет процесс, но делает прокладку коммуникаций менее затратной и некомфортной, объяснил эксперт в сфере государственного управления и ЖКХ Илья Рыбальченко.
«Если в Москве с этим все неплохо, то в регионах еще предстоит много работы. Где-то износ труб и конструкций достигает 60%. Такие пластиковые вставки, о которых рассказали главе правительства, — очень полезное решение.
Благодаря им, действительно, можно будет реже перекапывать улицы не только из-за технологии установки, но еще и благодаря долговечности материала. Обновление ЖКХ с помощью ПВХ-труб позволит, кроме прочего, реже сталкиваться с летними отключениями воды», — отметил специалист.
Такие перспективные разработки позволяют избежать разрытия грунта и разрушения асфальтового покрытия, дополнила эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова. «Это всегда увеличивает расходы и перекрывает дорожное движение, поэтому внедрение новых решений позволит сэкономить на ремонте», — поделилась мнением она.
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