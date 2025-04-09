09 апреля 2025

SC: ЕС умрет к 2040 году, если не изменит тактику

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Эксперты пророчат закат Европы
Эксперты пророчат закат Европы Фото:

Европейский союз может к 2040 году прекратить свое существование, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет издание Strategic Culture. 

«ЕС умрет в 2040 году, если он продолжит централизовать полномочия за счет суверенных государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию. А чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Россией отвлекает внимание от решения внутренних проблем объединения», — пишет Strategic Culture.

Отмечается, что сейчас единственным смыслом существования ЕС является стремление к стратегическому поражению России. При этом самим европейцам из-за повальной пропаганды отказывают «в праве голоса».

Ране президент Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза. По его мнению там очень плохо себя ведут по отношению к США. Трамп пожаловался, что в ЕС не принимают от его страны «ни автомобили, ни другую продукцию». 

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Европейский союз может к 2040 году прекратить свое существование, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет издание Strategic Culture.  «ЕС умрет в 2040 году, если он продолжит централизовать полномочия за счет суверенных государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию. А чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Россией отвлекает внимание от решения внутренних проблем объединения», — пишет Strategic Culture. Отмечается, что сейчас единственным смыслом существования ЕС является стремление к стратегическому поражению России. При этом самим европейцам из-за повальной пропаганды отказывают «в праве голоса». Ране президент Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза. По его мнению там очень плохо себя ведут по отношению к США. Трамп пожаловался, что в ЕС не принимают от его страны «ни автомобили, ни другую продукцию». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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