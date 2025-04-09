09 апреля 2025

«Работа.ру»: в мае жители России отдохнут дважды по четыре дня

© Служба новостей «URA.RU»
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У россиян будет много выходных в мае
У россиян будет много выходных в мае Фото:

В 2023 году жители России будут отдыхать восемь дней во время майских праздников. Об этом напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — сказала Юлия Санина в беседе с РИА Новости.

Санина уточнила, что изменения в календаре выходных дней связаны с переносом нерабочих дней. Так, 2 мая объявлен выходным взамен субботы 4 января 2025 года, а 8 мая — за счет воскресенья 23 февраля. Эти изменения были произведены в соответствии с постановлением правительства РФ.

В мае и июне россияне смогут насладиться продленными выходными днями, обусловленными переносом нерабочих дней, изначально приуроченных к 23 февраля и 8 марта. Как следствие, дополнительные выходные будут организованы с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня.

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В 2023 году жители России будут отдыхать восемь дней во время майских праздников. Об этом напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. «В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — сказала Юлия Санина в беседе с РИА Новости. Санина уточнила, что изменения в календаре выходных дней связаны с переносом нерабочих дней. Так, 2 мая объявлен выходным взамен субботы 4 января 2025 года, а 8 мая — за счет воскресенья 23 февраля. Эти изменения были произведены в соответствии с постановлением правительства РФ. В мае и июне россияне смогут насладиться продленными выходными днями, обусловленными переносом нерабочих дней, изначально приуроченных к 23 февраля и 8 марта. Как следствие, дополнительные выходные будут организованы с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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