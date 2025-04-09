09 апреля 2025

Следователи поймали еще одного подростка, который готовил теракт в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил подростка под стражу
Суд отправил подростка под стражу Фото:

Следователи СК России нашли нового участника в деле о серии приготовлений к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств. Речь идет о 17-летнем подростке, который вместе с уже арестованным сверстником избил мужчину в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

«В ходе следствия установлен еще один преступный эпизод, к совершению которого причастен один из трех указанных обвиняемых, а также новый фигурант — молодой человек, 2008 года рождения. Следствие полагает, что два этих подростка в ноябре 2024 года, находясь в Железнодорожном районе Екатеринбурга, совершили групповое нападение на ранее им незнакомого мужчину, 1994 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Избиение носило мотив расовой ненависти. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Новому фигуранту предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам ненависти. По решению суда он заключен под стражу. Расследование продолжается: следствие выясняет все обстоятельства преступлений и проверяет, не участвовали ли подростки в других нападениях.

ФСБ задержала готовивших теракт подростков еще в январе текущего года. По версии следствия, Обвиняемые приобрели необходимые компоненты, изготовили самодельное взрывчатое вещество и электродетонатор. Один из них носил взрывное устройство в рюкзаке вплоть до момента задержания.

Задержанный подросток
Задержанный подросток
Фото:

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Следователи СК России нашли нового участника в деле о серии приготовлений к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств. Речь идет о 17-летнем подростке, который вместе с уже арестованным сверстником избил мужчину в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. «В ходе следствия установлен еще один преступный эпизод, к совершению которого причастен один из трех указанных обвиняемых, а также новый фигурант — молодой человек, 2008 года рождения. Следствие полагает, что два этих подростка в ноябре 2024 года, находясь в Железнодорожном районе Екатеринбурга, совершили групповое нападение на ранее им незнакомого мужчину, 1994 года рождения», — рассказали в ведомстве. Избиение носило мотив расовой ненависти. Пострадавший получил тяжелые травмы. Новому фигуранту предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам ненависти. По решению суда он заключен под стражу. Расследование продолжается: следствие выясняет все обстоятельства преступлений и проверяет, не участвовали ли подростки в других нападениях. ФСБ задержала готовивших теракт подростков еще в январе текущего года. По версии следствия, Обвиняемые приобрели необходимые компоненты, изготовили самодельное взрывчатое вещество и электродетонатор. Один из них носил взрывное устройство в рюкзаке вплоть до момента задержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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