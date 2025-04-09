Фонд Потанина вложился в создание важнейшей технологии современности в России

Венчурный фонд «Восход», находящийся под управлением холдинга «Интеррос» российского предпринимателя Владимира Потанина, инвестировал 1 млрд рублей в производство инновационных алмазных пластин, которые могут стать альтернативой кремнию в электронной промышленности.
«Венчурный фонд „Восход“, якорным инвестором которого выступает холдинг „Интеррос“ Владимира Потанина, инвестировал 1 млрд руб. в компанию-производителя алмазных пластин New Diamond Technology (НДТ). Пластины могут стать альтернативой кремнию», — рассказал управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов. Его слова передают «Ведомости».
Отмечается, что в результате сделки «Восход» получил 40,7% в капитале НДТ. Саму компанию оценили в 2,5 млрд рублей. Несмотря на убыток компании в 500,3 млн рублей по итогам прошлого года, ожидается, что новые инвестиции помогут значительно усилить ее позиции на рынке электроники благодаря уникальной технологии производства алмазных пластин.
Ранее сообщалось, что Потанин, основной владелец компании «Норникель», по-прежнему остается самым богатым человеком России. Его состояние за первые два месяца 2025 года прибавило 1,77 миллиарда долларов, увеличившись до 29,6 миллиарда.
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