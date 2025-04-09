09 апреля 2025

Росавиация: в аэропортах Москвы ограничили полеты ради безопасности

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Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы
Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы Фото:

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Воздушные гавани аэропортов Внуково и Калуга временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В целях безопасности», — пишет Кореняко в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь отмечает, что обеспечение безопасности полетов — это приоритет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые для этого меры. 

Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном.

Обновлено в 01:17:

Представитель Росавиации сообщил, что ограничения на работу аэропорта Внуково сняты. Он подчеркнул, что это произошло в 23:05 по московскому времени.

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Воздушные гавани аэропортов Внуково и Калуга временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В целях безопасности», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Пресс-секретарь отмечает, что обеспечение безопасности полетов — это приоритет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые для этого меры.  Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном. Обновлено в 01:17: Представитель Росавиации сообщил, что ограничения на работу аэропорта Внуково сняты. Он подчеркнул, что это произошло в 23:05 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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