Росавиация: в аэропортах Москвы ограничили полеты ради безопасности

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Воздушные гавани аэропортов Внуково и Калуга временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В целях безопасности», — пишет Кореняко в своем telegram-канале.
Пресс-секретарь отмечает, что обеспечение безопасности полетов — это приоритет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые для этого меры.
Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном.
Обновлено в 01:17:
Представитель Росавиации сообщил, что ограничения на работу аэропорта Внуково сняты. Он подчеркнул, что это произошло в 23:05 по московскому времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.