Снегопады и дожди обрушатся на Свердловскую область

В четверг, 10 апреля, Свердловская область окажется в зоне интенсивных осадков. В юго-восточных районах области ожидаются дожди, а в остальной части, к западу от линии Каменск-Уральский — Камышлов — Тавда, пройдут мокрый снег и обычный снегопад. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Суммарное количество осадков с циклона — до 15-30 мм. Снежный покров установится узкой полосой, шириной примерно 120-140 км, которая протянется с юго-запада на северо-восток. Центральная часть этой полосы расположится примерно по линии Ревда — Алапаевск, здесь к утру пятницы высота снежного покрова может достигнуть 6-8 см», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге снег начнется в вечерние часы с 18:00 и продолжится до полуночи. Ожидается, что днем столбик термометра поднимется до +5..+7 градусов. Поздним вечером температура опустится ниже нуля, что обеспечит образование снежного покрова. В пятницу утром снежный слой в городе может составить несколько сантиметров.
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