ТАСС: бойцы ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из-под Курска

Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских солдат из приграничных районов Курской области. По данным представителей силовых структур России, общее количество эвакуированных тел достигает десятков тысяч.
«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных [бойцов ВСУ]. Более того, многие украинские [солдаты] скончались от полученных ранений, брошенные „побратимами“. В настоящее время ВС РФ занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сказал собеседник ТАСС, близкий к силовым структурам. По его данным, счет тел идет на десятки тысяч.
Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил ранее о критической ситуации с украинскими войсками в Курской области, которые оказались в окружении. По его словам, солдаты оказались в ловушке.
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