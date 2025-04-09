09 апреля 2025

ТАСС: бойцы ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из-под Курска

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Счет трупов бойцов ВСУ идет на десятки тысяч
Счет трупов бойцов ВСУ идет на десятки тысяч Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских солдат из приграничных районов Курской области. По данным представителей силовых структур России, общее количество эвакуированных тел достигает десятков тысяч.

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных [бойцов ВСУ]. Более того, многие украинские [солдаты] скончались от полученных ранений, брошенные „побратимами“. В настоящее время ВС РФ занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сказал собеседник ТАСС, близкий к силовым структурам. По его данным, счет тел идет на десятки тысяч.

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил ранее о критической ситуации с украинскими войсками в Курской области, которые оказались в окружении. По его словам, солдаты оказались в ловушке.

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Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских солдат из приграничных районов Курской области. По данным представителей силовых структур России, общее количество эвакуированных тел достигает десятков тысяч. «Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных [бойцов ВСУ]. Более того, многие украинские [солдаты] скончались от полученных ранений, брошенные „побратимами“. В настоящее время ВС РФ занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сказал собеседник ТАСС, близкий к силовым структурам. По его данным, счет тел идет на десятки тысяч. Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил ранее о критической ситуации с украинскими войсками в Курской области, которые оказались в окружении. По его словам, солдаты оказались в ловушке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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