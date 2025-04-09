09 апреля 2025

Мэр Сургута определился с подопечным в проекте «Герои Югры». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепов провел первую встречу с Сергеем Фоменко
Слепов провел первую встречу с Сергеем Фоменко Фото:

Между главой Сургута (ХМАО) Максимом Слеповым и Сергеем Фоменко прошла встреча 9 апреля. Последний стал подопечным сургутского градоначальника в проекте для ветеранов и участников СВО «Герои Югры».

Сергей Фоменко прошел отбор в числе 470 кандидатов
Сергей Фоменко прошел отбор в числе 470 кандидатов
Фото:

«С гордостью делюсь важной для меня новостью — стал наставником в региональном образовательном проекте „Герои Югры“. На первой встрече с Сергеем Фоменко согласовали план стажировки», — поделился Слепов в своем telegram-канале.

Фоменко прошел в проект в числе 470 кандидатов. В настоящее время он является председателем региональной ассоциации ветеранов ВДВ и войск спецназа, ветераном специальной военной операции, кавалером ордена Мужества и обладателем медали «За храбрость» II степени.

Проект «Герои Югры» стартовал в ХМАО в марте 2025 года. Слушателями образовательной программы в первом потоке стали 77 участников СВО. Первый модуль обучения завершился 4 апреля.

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Между главой Сургута (ХМАО) Максимом Слеповым и Сергеем Фоменко прошла встреча 9 апреля. Последний стал подопечным сургутского градоначальника в проекте для ветеранов и участников СВО «Герои Югры». «С гордостью делюсь важной для меня новостью — стал наставником в региональном образовательном проекте „Герои Югры“. На первой встрече с Сергеем Фоменко согласовали план стажировки», — поделился Слепов в своем telegram-канале. Фоменко прошел в проект в числе 470 кандидатов. В настоящее время он является председателем региональной ассоциации ветеранов ВДВ и войск спецназа, ветераном специальной военной операции, кавалером ордена Мужества и обладателем медали «За храбрость» II степени. Проект «Герои Югры» стартовал в ХМАО в марте 2025 года. Слушателями образовательной программы в первом потоке стали 77 участников СВО. Первый модуль обучения завершился 4 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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