Между главой Сургута (ХМАО) Максимом Слеповым и Сергеем Фоменко прошла встреча 9 апреля. Последний стал подопечным сургутского градоначальника в проекте для ветеранов и участников СВО «Герои Югры».
«С гордостью делюсь важной для меня новостью — стал наставником в региональном образовательном проекте „Герои Югры“. На первой встрече с Сергеем Фоменко согласовали план стажировки», — поделился Слепов в своем telegram-канале.
Фоменко прошел в проект в числе 470 кандидатов. В настоящее время он является председателем региональной ассоциации ветеранов ВДВ и войск спецназа, ветераном специальной военной операции, кавалером ордена Мужества и обладателем медали «За храбрость» II степени.
Проект «Герои Югры» стартовал в ХМАО в марте 2025 года. Слушателями образовательной программы в первом потоке стали 77 участников СВО. Первый модуль обучения завершился 4 апреля.
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