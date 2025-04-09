В России появятся специальные медцентры для ветеранов СВО

В российских регионах появятся особые центры, где будут совмещены технологии военной и гражданской медицины. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Как объяснил URA.RU экс-зам главы Минздравсоцразвития России Александр Сафонов, это позволит раненым на СВО бойцам получать полноценную медицинскую помощь и пройти реабилитацию после выписки из военных госпиталей.
«Очень важно. Полностью согласен», — поддержал начинания АСИ Путин.
АСИ тиражирует в регионах наиболее эффективные проекты в разных отраслях. По словам Чупшевой, распространяется опыт Москвы по использованию искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Также столичные власти помогают регионам закупать необходимое медоборудование. «Новгород, — отметила Чупшева, — на таких совместных закупках сэкономил 500 млн рублей для областного бюджета».
Отдельный проект в сфере медицины точно будет тиражироваться во всех федеральных округах — это программа по оказанию медицинской помощи участникам СВО. «Военной и гражданской медицины?» — уточнил Путин.
Действительно, объяснила Чупшева, речь идет о центрах компетенций военно-гражданской медицины. «Мы постарались собрать все новые технологии, которые есть в гражданской и в военной медицине, и объединить их в центре компетенций военно-гражданской медицины.
Хотим, чтобы в этом году такие центры появились в каждом федеральном округе. В основном профиль – хирургия, военно-полевая хирургия, потому что у военных медиков, конечно, появляется уникальный опыт, собираются компетенции», — отметила Чупшева.
Глава АСИ объяснила, что такие центры появятся на базе «действующих краевых, областных клиник». «Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции», — рассказала Чупшева.
Создание таких центров компетенций позволит решить сразу ряд вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО после возвращения из зоны конфликта, объяснил URA.RU профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве. По словам эксперта, до начала СВО военная медицина в основном была рассчитана на «обслуживание воинского контингента», она не сталкивалась с таким количеством боевых ранений. «Поэтому не предусматривалось проведение долговременных реабилитационных процедур.
Для участников СВО, получивших боевые ранения, в восстановлении здоровья важнейшим элементом является не только оперативная медицинская помощь после травмы, но и последовательная реабилитация», — пояснил Сафонов.
Эксперт рассказал, что в работе медиков с участниками СВО важны будут несколько моментов: постоянное наблюдение узкими специалистами и обеспечение санаторно-курортного лечения (до сих пор эта система была рассчитана на гражданских лиц, а программ восстановления после боевых ранений фактически не было). По словам Сафонова, в системе Минобороны необходимого количества специалистов для таких целей нет, поэтому «сочетание военной и гражданской медицины напрашивалось». «Это вопрос „логистики“: переход человека, получившего ранение, на долечивание в учреждение гражданской системы здравоохранения. Нужна методология работы с такими пациентами, медицинские стандарты, поскольку военные травмы имеют свою специфику, и их лечение не предусмотрено в системе ОМС, это более интенсивное лечение», — отметил Александр Сафонов.
По мнению эксперта, создание таких центров должно позволить, в том числе решать вопросы с протезированием в соответствии с индивидуальными особенностями раненного. Плюс возможна работа психологов с пациентами с посттравматическим синдромом.
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