Два района Перми временно останутся без холодной воды

В Перми с 10 по 12 апреля в Индустриальном и Свердловском районах Перми отключат воду. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения, сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«В Перми на сетях водоснабжения с 10 по 12 апреля проведут плановые ремонтные работы. Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более длительными отключениями», — сказано на сайте компании.
С 09:30 до 13:30 10 апреля планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Газеты «Звезда», 33, 35,
- ул. Краснова, 24, 25;
С 10:00 10 апреля до 10:00 11 апреля холодного водоснабжения не будет в домах:
- ул. Революции, 28, 30;
С 20:00 11 апреля до 06:00 12 апреля воду отключат по адресу:
- ул. Сибирская, 47, 47а;
С 09:00 до 20:00 12 апреля воды не будет в домах по адресам:
- ул. Баумана, 10, 11, 12, 8, 9;
- ул. Кавалерийской, 5,
- ш. Космонавтов, 119,
- ул. Советской Армии, 11, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 9а.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!