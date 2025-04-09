09 апреля 2025

Два района Перми временно останутся без холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам советуют сделать запасы холодной воды
Пермякам советуют сделать запасы холодной воды Фото:

В Перми с 10 по 12 апреля в Индустриальном и Свердловском районах Перми отключат воду. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения, сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».

«В Перми на сетях водоснабжения с 10 по 12 апреля проведут плановые ремонтные работы. Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более длительными отключениями», — сказано на сайте компании.

С 09:30 до 13:30 10 апреля планируется отключение водоснабжения в следующих домах:

  • ул. Газеты «Звезда», 33, 35,
  • ул. Краснова, 24, 25;

С 10:00 10 апреля до 10:00 11 апреля холодного водоснабжения не будет в домах:

  • ул. Революции, 28, 30;

С  20:00 11 апреля до 06:00 12 апреля воду отключат по адресу:

  • ул. Сибирская, 47, 47а;

С 09:00 до 20:00 12 апреля воды не будет в домах по адресам:

  • ул. Баумана, 10, 11, 12, 8, 9;
  • ул. Кавалерийской, 5,
  • ш. Космонавтов, 119,
  • ул. Советской Армии, 11, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 9а.

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В Перми с 10 по 12 апреля в Индустриальном и Свердловском районах Перми отключат воду. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения, сообщается на сайте «Новогор-Прикамье». «В Перми на сетях водоснабжения с 10 по 12 апреля проведут плановые ремонтные работы. Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более длительными отключениями», — сказано на сайте компании. С 09:30 до 13:30 10 апреля планируется отключение водоснабжения в следующих домах: С 10:00 10 апреля до 10:00 11 апреля холодного водоснабжения не будет в домах: С  20:00 11 апреля до 06:00 12 апреля воду отключат по адресу: С 09:00 до 20:00 12 апреля воды не будет в домах по адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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