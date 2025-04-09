Пентагон: США определятся с военным присутствием в Европе после беседы с Россией

Соединенные Штаты еще не определились с дальнейшим военным присутствием в Европе, а окончательное решение будет принято президентом Дональдом Трампом после переговоров с Москвой и Киевом. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет.
«Единственным человеком, который вынесет решение относительно структуры американских сил в Европе, будет Трамп. И у нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — сказал Хегсет во время пресс-конференции в Панаме, которая транслировалась на сайте Пентагона.
Информация о возможном выводе до 10 тысяч американских военнослужащих из Восточной Европы ранее была озвучена NBC. Однако какие-либо конкретные шаги или решения относительно этого Пит Хегсет не подтвердил, оставив вопрос открытым до завершения переговоров и решения президента.
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