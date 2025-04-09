09 апреля 2025

Пентагон: США определятся с военным присутствием в Европе после беседы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон рассматривает вывод войск из Европы
Пентагон рассматривает вывод войск из Европы Фото:

Соединенные Штаты еще не определились с дальнейшим военным присутствием в Европе, а окончательное решение будет принято президентом Дональдом Трампом после переговоров с Москвой и Киевом. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

«Единственным человеком, который вынесет решение относительно структуры американских сил в Европе, будет Трамп. И у нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — сказал Хегсет во время пресс-конференции в Панаме, которая транслировалась на сайте Пентагона.

Информация о возможном выводе до 10 тысяч американских военнослужащих из Восточной Европы ранее была озвучена NBC. Однако какие-либо конкретные шаги или решения относительно этого Пит Хегсет не подтвердил, оставив вопрос открытым до завершения переговоров и решения президента.

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Соединенные Штаты еще не определились с дальнейшим военным присутствием в Европе, а окончательное решение будет принято президентом Дональдом Трампом после переговоров с Москвой и Киевом. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет. «Единственным человеком, который вынесет решение относительно структуры американских сил в Европе, будет Трамп. И у нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — сказал Хегсет во время пресс-конференции в Панаме, которая транслировалась на сайте Пентагона. Информация о возможном выводе до 10 тысяч американских военнослужащих из Восточной Европы ранее была озвучена NBC. Однако какие-либо конкретные шаги или решения относительно этого Пит Хегсет не подтвердил, оставив вопрос открытым до завершения переговоров и решения президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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