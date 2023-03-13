Документ о признании Устиновских известняков памятником природы подписал губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области признали природный комплекс Устиновские известняки, находящийся на границе с Башкирией, памятником природы. Согласно документу, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, на территории памятника введен особый режим охраны.

«Правительство Челябинской области постановляет объявить природный комплекс Устиновские известняки памятником природы. Установить границы памятника. Ввести режим особой охраны памятника», — говорится в документе, подписанным губернатором Алексеем Текслером.

Согласно пункту об особом режиме охраны, в границах памятника запрещается целый ряд занятий. Участки памятника запрещено предоставлять коммерсантам, за исключением строительства, реконструкции линейных объектов или организации экологических троп. Также там запрещена вырубка леса, промышленное рыболовство, загрязнение среды.

Среди туристов в Google Устиновские известняки имеют рейтинг 4,7/5. Пользователи делятся фотографиями необычного места и призывают других обязательно посетить локацию.

В истории Устиновских известняков был момент, когда их чуть не уничтожили. Это произошло в начало 2000-х годов. Тогда местная компания решила заняться добычей Устиновского мраморизованного известняка взрывным способом и попросила выделить под карьер около 70 гектаров. Экологам, ученым и простым жителям удалось отстоять уникальное для области место.

Устиновский каньон находится в 115 километрах от Челябинска Фото: группа «Башкирия: Кушай, Малиновая, Крака» в «ВКонтакте»