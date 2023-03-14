14 марта 2023

Пропавший пациент свердловской больницы найден мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция
Тело пропавшего пациента отправлено на судмедэкспертизу Фото:

В Нижнем Тагиле нашли тело Егора Полевых, который пропал 18 февраля 2023 года после медицинской помощи в местной больнице. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Егор Полевых найден, погиб», — сказано в сообщении «ЛизаАлерт». Мужчина страдал приступами эпилепсии, 18 февраля ему оказали медицинскую помощь, но до дома он не добрался.

В настоящее время проверка проводится следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила Следственного комитета РФ по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — отметил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, тело гражданина обнаружил на улице прохожий. «Умерший, по предварительным данным — пропавший ранее без вести мужчина, 1989 года рождения, предварительно, не криминал. Предположительно, гражданин мог скончаться от переохлаждения», — сказал полковник Горелых.

В Нижнем Тагиле обнаружили тело пропавшего мужчины
Фото:

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В Нижнем Тагиле нашли тело Егора Полевых, который пропал 18 февраля 2023 года после медицинской помощи в местной больнице. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Егор Полевых найден, погиб», — сказано в сообщении «ЛизаАлерт». Мужчина страдал приступами эпилепсии, 18 февраля ему оказали медицинскую помощь, но до дома он не добрался. В настоящее время проверка проводится следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила Следственного комитета РФ по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — отметил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, тело гражданина обнаружил на улице прохожий. «Умерший, по предварительным данным — пропавший ранее без вести мужчина, 1989 года рождения, предварительно, не криминал. Предположительно, гражданин мог скончаться от переохлаждения», — сказал полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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