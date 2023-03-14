В Нижнем Тагиле нашли тело Егора Полевых, который пропал 18 февраля 2023 года после медицинской помощи в местной больнице. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Егор Полевых найден, погиб», — сказано в сообщении «ЛизаАлерт». Мужчина страдал приступами эпилепсии, 18 февраля ему оказали медицинскую помощь, но до дома он не добрался.
В настоящее время проверка проводится следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила Следственного комитета РФ по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — отметил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, тело гражданина обнаружил на улице прохожий. «Умерший, по предварительным данным — пропавший ранее без вести мужчина, 1989 года рождения, предварительно, не криминал. Предположительно, гражданин мог скончаться от переохлаждения», — сказал полковник Горелых.
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