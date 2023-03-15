15 марта 2023

Пермский музей достал из фондов музыкальное зеркало

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Краеведческий музей вновь открывает фонды Фото:

Пермский краеведческий музей анонсировал новую экскурсию по своим фондохранилищам. Посетителям предлагают познакомиться с коллекцией «Предметы металла. Памятники науки и техники». Среди интересных экспонатов, которые можно увидеть — музыкальное зеркало и жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона, рассказали в музее.

«На экскурсии будет возможность послушать звуки старинной музыки, рассмотреть музыкальные шкатулки середины и конца XIX века и даже увидеть музыкальное зеркало. Также вы увидите жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона», — сообщает музей в соцсетях.

Фестивальный марафон — это серия культурных мероприятий в России и Европе, который состоялся в 2014 году. Он стартовал в Перми, а затем прошел в Риге, Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировал в Москве. Жезл был изготовлен на пермском «Протон —ПМ». Уникальная экскурсия состоится 19 марта.

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Пермский краеведческий музей анонсировал новую экскурсию по своим фондохранилищам. Посетителям предлагают познакомиться с коллекцией «Предметы металла. Памятники науки и техники». Среди интересных экспонатов, которые можно увидеть — музыкальное зеркало и жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона, рассказали в музее. «На экскурсии будет возможность послушать звуки старинной музыки, рассмотреть музыкальные шкатулки середины и конца XIX века и даже увидеть музыкальное зеркало. Также вы увидите жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона», — сообщает музей в соцсетях. Фестивальный марафон — это серия культурных мероприятий в России и Европе, который состоялся в 2014 году. Он стартовал в Перми, а затем прошел в Риге, Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировал в Москве. Жезл был изготовлен на пермском «Протон —ПМ». Уникальная экскурсия состоится 19 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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