Пермский музей достал из фондов музыкальное зеркало

16 марта 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Краеведческий музей вновь открывает фонды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краеведческий музей анонсировал новую экскурсию по своим фондохранилищам. Посетителям предлагают познакомиться с коллекцией «Предметы металла. Памятники науки и техники». Среди интересных экспонатов, которые можно увидеть — музыкальное зеркало и жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона, рассказали в музее. «На экскурсии будет возможность послушать звуки старинной музыки, рассмотреть музыкальные шкатулки середины и конца XIX века и даже увидеть музыкальное зеркало. Также вы увидите жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона», — сообщает музей в соцсетях. Фестивальный марафон — это серия культурных мероприятий в России и Европе, который состоялся в 2014 году. Он стартовал в Перми, а затем прошел в Риге, Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировал в Москве. Жезл был изготовлен на пермском «Протон —ПМ». Уникальная экскурсия состоится 19 марта.

Пермский краеведческий музей анонсировал новую экскурсию по своим фондохранилищам. Посетителям предлагают познакомиться с коллекцией «Предметы металла. Памятники науки и техники». Среди интересных экспонатов, которые можно увидеть — музыкальное зеркало и жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона, рассказали в музее. «На экскурсии будет возможность послушать звуки старинной музыки, рассмотреть музыкальные шкатулки середины и конца XIX века и даже увидеть музыкальное зеркало. Также вы увидите жезл Первого Панъевропейского Фестивального марафона», — сообщает музей в соцсетях. Фестивальный марафон — это серия культурных мероприятий в России и Европе, который состоялся в 2014 году. Он стартовал в Перми, а затем прошел в Риге, Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировал в Москве. Жезл был изготовлен на пермском «Протон —ПМ». Уникальная экскурсия состоится 19 марта.