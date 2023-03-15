В Тюмени загорелся балкон многоэтажного дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские пожарные спасли 14 человек из горящего дома по ул. Н. Федорова в областном центре. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Причиной эвакуации стал загоревшийся балкон.

«16 марта в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Н. Федорова, 1. Наблюдалось горение балкона квартиры на третьем этаже. Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 10 человек, из них двое детей. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 14 человек, среди которых три ребенка», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент пожар потушен. По информации МЧС, один человек получил отравление продуктами горения, госпитализирован. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.