Властям Лысьвы пришлось оправдываться за рост тарифа на тепло

Рост цен за теплоснабжение в мэрии Лысьвы объяснили затратами на производство тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лысьве городским властям пришлось организовать встречу с местной общественностью, чтобы объяснить причины роста тарифа на теплоснабжение. На официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» сказано, что «январские платежи вызвали большой негатив среди жителей». Вопросы о причинах роста цен на коммунальные ресурсы возникли и у представителей ТСЖ и управляющих компаний.

«Рост тарифа совпал с пиком потребления тепла в морозы, в результате жители многоквартирных домов ощутили значительное увеличение коммунальных расходов. На вопросы ответили заместитель директора Пермского филиала „Т Плюс“ по коммерции и развитию Алексей Мартьянов и заместитель директор ОАО „ЭнергосбыТ Плюс“ Анатолий Лаврентьев. Они пояснили: увеличение тарифа находится в допустимом минтарифов Прикамья значении и увязано с затратами на производство тепла», — поясняют в администрации Лысьвы.

Также в ходе встречи горожане высказали обеспокоенность по поводу строительства новых котельных в непосредственной близости от жилых домов. Чиновники заверили, что каждая котельная «вводится в эксплуатацию при согласовании с Роспотребнадзором который отслеживает соблюдение санитарных норм и требований».

Сейчас в Лысьве идет масштабная реконструкция системы теплоснабжения. По словам властей, это повысит ее надежность с снизит теплопотери, которые, в свою очередь, влияют на конечную стоимость ресурса.

Ранее депутат гордумы Лысьвы директор ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев подробно объяснил, почему с началом 2023 года плата за тепло для горожан резко выросла. Он связал это с тем, что предельный рост цен на коммунальную услугу в городе превысил общероссийский показатель. Также народный избранник напомнил, что в тариф на теплоснабжение закладываются затраты ресурсоснабжающих организаций.