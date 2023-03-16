С бойцом в Златоусте простились на Мемориале Славы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) 16 марта простились с бойцом частной военной компании (ЧВК) Алексеем Серебренниковым, погибшим в зоне спецоперации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии, на церемонии присутствовали представители местных властей.

«В последний путь проводили бойца Алексея Серебренникова. В церемонии участвовали представители городской мэрии и боевого братства», — уточнили URA.RU в администрации округа.

На Донбасс Серебренников отправился в конце 2022 года. Имеет боевой опыт: участвовал во второй чеченской кампании. Погибший боец учился в школы Кусы, является выпускником училища № 36 из поселка Магнитка Кусинского района.

Доброволец погиб при штурме Артемовска 23 февраля. Проститься с военнослужащим прибыли почетный караул и военный оркестр чебаркульского гарнизона.