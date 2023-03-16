Мужчина позвонил в полицию и сообщил о планирующемся взрыве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, представившись жителем Украины, грозил взорвать жилой дом на улице Бориса Ручьева. Сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из полиции задержали злоумышленника. Видео, на котором мужчина рассказывает о мотивах своего поступка, опубликовала пресс-служба областного УФСБ.

«По пьяни позвонил в полицию. [Сообщил], что взорву дом. Сказал, что приехал с Украины», — говорит задержанный на видео.

По словам магнитогорца, он признал свою ошибку. Пообещал, что больше такого не повторится.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что после задержания мужчины дом проверили на наличие взрывчатых веществ. Здание оказалось в безопасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.