16 марта 2023

Магнитогорец под видом украинца грозил взорвать жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, телефон, часы, нокиа, мобильный телефон, время
Мужчина позвонил в полицию и сообщил о планирующемся взрыве Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, представившись жителем Украины, грозил взорвать жилой дом на улице Бориса Ручьева. Сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из полиции задержали злоумышленника. Видео, на котором мужчина рассказывает о мотивах своего поступка, опубликовала пресс-служба областного УФСБ.

«По пьяни позвонил в полицию. [Сообщил], что взорву дом. Сказал, что приехал с Украины», — говорит задержанный на видео.

По словам магнитогорца, он признал свою ошибку. Пообещал, что больше такого не повторится.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что после задержания мужчины дом проверили на наличие взрывчатых веществ. Здание оказалось в безопасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель, представившись жителем Украины, грозил взорвать жилой дом на улице Бориса Ручьева. Сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из полиции задержали злоумышленника. Видео, на котором мужчина рассказывает о мотивах своего поступка, опубликовала пресс-служба областного УФСБ. «По пьяни позвонил в полицию. [Сообщил], что взорву дом. Сказал, что приехал с Украины», — говорит задержанный на видео. По словам магнитогорца, он признал свою ошибку. Пообещал, что больше такого не повторится. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что после задержания мужчины дом проверили на наличие взрывчатых веществ. Здание оказалось в безопасности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...