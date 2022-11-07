Экс-глава Лянтора обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке

Бывший мэр Лянтора при отставке получил компенсацию в 800 тысяч рублей

08 ноября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Общая сумма компенсации составила 800 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-глава города Лянтора в ХМАО Сергей Махиня обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке. После сложения полномочий он получил почти миллион рублей компенсации от администрации муниципалитета. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Главе Лянтора Сергею Махине грозила отставка, и он, не дожидаясь решения депутатов, написал заявление об уходе по собственному желанию. При этом бывший глава покинул кресло на достойных для себя условиях. Общая сумма компенсаций, полученных при увольнении, составила 800 тысяч рублей», — сообщил собеседник. Кроме этого, бывшему главе Лянтора будет выплачиваться пенсия от муниципалитета. Каков размер пенсии, собеседник URA.RU не сообщил. Для уточнения информации журналист URA.RU попытался связаться с действующим главой муниципалитета Сергеем Жестовских, но на телефонный звонок никто не ответил. Не поднял трубку и бывший глава Лянтора Сергей Махиня. Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию и поблагодарил горожан за совместную работу.

Экс-глава города Лянтора в ХМАО Сергей Махиня обеспечил себя «золотым парашютом» при отставке. После сложения полномочий он получил почти миллион рублей компенсации от администрации муниципалитета. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Главе Лянтора Сергею Махине грозила отставка, и он, не дожидаясь решения депутатов, написал заявление об уходе по собственному желанию. При этом бывший глава покинул кресло на достойных для себя условиях. Общая сумма компенсаций, полученных при увольнении, составила 800 тысяч рублей», — сообщил собеседник. Кроме этого, бывшему главе Лянтора будет выплачиваться пенсия от муниципалитета. Каков размер пенсии, собеседник URA.RU не сообщил. Для уточнения информации журналист URA.RU попытался связаться с действующим главой муниципалитета Сергеем Жестовских, но на телефонный звонок никто не ответил. Не поднял трубку и бывший глава Лянтора Сергей Махиня. Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию и поблагодарил горожан за совместную работу.