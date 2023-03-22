Летчики РФ поделились, как перехватывали беспилотник США над Черным морем

Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper 14 марта над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу. Об этом рассказал летчик, майор Василий Вавилов.
«Несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал летчик в видео, опубликованном в
Как отметили в ведомстве, российские истребители бортовое оружие не применяли. «С беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — сказано в публикации.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. Российские летчики, предотвратившие нарушение российской границы со стороны американского беспилотника, получили награды. Об этом ранее распорядился министр обороны Сергей Шойгу.
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