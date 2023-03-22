Летчики РФ поделились, как перехватывали беспилотник США над Черным морем

Майор Вавилов: истребители Су-27 маневрировали рядом с беспилотником США над Черным морем

22 марта 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Летчики не применяли оружие для перехвата американского беспилотника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper 14 марта над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу. Об этом рассказал летчик, майор Василий Вавилов. «Несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал летчик в видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны Как отметили в ведомстве, российские истребители бортовое оружие не применяли. «С беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — сказано в публикации. Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. Российские летчики, предотвратившие нарушение российской границы со стороны американского беспилотника, получили награды. Об этом ранее распорядился министр обороны Сергей Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper 14 марта над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу. Об этом рассказал летчик, майор Василий Вавилов. «Несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал летчик в видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны Как отметили в ведомстве, российские истребители бортовое оружие не применяли. «С беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — сказано в публикации. Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение над Черным морем 14 марта. В Пентагоне заявляли, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. При этом в Минобороны России подчеркивали, что беспилотный летательный аппарат не смог справиться с управлением и упал сам. Российские летчики, предотвратившие нарушение российской границы со стороны американского беспилотника, получили награды. Об этом ранее распорядился министр обороны Сергей Шойгу.