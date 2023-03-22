22 марта 2023

Мэрия в Пермском крае предупредила об авариях на системах ЖКХ из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Авария могут произойти в случае резкого изменения погоды Фото:

Администрация Ординского муниципального округа (Пермский край) предупредила своих жителей о возможных авариях на объектах ЖКХ из-за погоды. Местных жителей просят быть осторожными и соблюдать требования безопасности, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш», — говорится в публикации на странице. По прогнозу Пермского ЦГМС, ночью и утром 24 марта на дорогах горожан может ожидать гололедица и порывы ветра до 18 м/с.

Гражданам рекомендуется не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, остерегаться глыб льда, снега и сосулек, свисающих с крыши. В случае аварии на электросетях необходимо обесточить все электроприборы.

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Администрация Ординского муниципального округа (Пермский край) предупредила своих жителей о возможных авариях на объектах ЖКХ из-за погоды. Местных жителей просят быть осторожными и соблюдать требования безопасности, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш», — говорится в публикации на странице. По прогнозу Пермского ЦГМС, ночью и утром 24 марта на дорогах горожан может ожидать гололедица и порывы ветра до 18 м/с. Гражданам рекомендуется не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, остерегаться глыб льда, снега и сосулек, свисающих с крыши. В случае аварии на электросетях необходимо обесточить все электроприборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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