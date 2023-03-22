Мэрия в Пермском крае предупредила об авариях на системах ЖКХ из-за погоды

Авария могут произойти в случае резкого изменения погоды Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Администрация Ординского муниципального округа (Пермский край) предупредила своих жителей о возможных авариях на объектах ЖКХ из-за погоды. Местных жителей просят быть осторожными и соблюдать требования безопасности, сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш», — говорится в публикации на странице. По прогнозу Пермского ЦГМС, ночью и утром 24 марта на дорогах горожан может ожидать гололедица и порывы ветра до 18 м/с.

Гражданам рекомендуется не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, остерегаться глыб льда, снега и сосулек, свисающих с крыши. В случае аварии на электросетях необходимо обесточить все электроприборы.