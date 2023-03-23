23 марта 2023

Рыбаки похвастался «щукой-монстром», пойманной в центре Екатеринбурга. Фото

Рыбак похвастался «щукой-монстром», пойманной в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Рыбаки успели поймать немало рыбы на последнем льду Фото:

Свердловские рыбаки похвастались уловом, который был сделан в течение текущей недели в Екатеринбурге на последнем льду. Фотографиями трофеев екатеринбуржцы поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Среди добычи — «щука-монстр», по определению местного жителя, весом 5600 кг.

«Ловили этой зимой по последнему льду на реке Исеть, городской пруд! Поймали монстра, на 5600 кг — мой личный рекорд по щуке. Всем такой же рыбалки!» — пожелал Вадим Тимофеев под своим постом.

«Моя первая в жизни щука, пойманная на городском пруду! Дала настоящий бой, а клюнула на тульскую дробинку с леской. Вот это эмоции!» — поделился в той же группе рыбак Данил Николаев и приложил фото рыбы.

«Все там же, все те же. А точнее Исеть, парк Маяковского, я и язи. Жду следующих выходных, может, доловлю», — написал под снимками из ЦПКиО Максим Климов.

Свердловское ГУ МЧС уже с середины марта рекомендовало жителям региона не выходить на лед, который сейчас опасен для жизни. Так, в феврале на набережной реки Исеть в районе ДИВСа провалился под лед ребенок, гуляющий возле проталины. Его спасла женщина, которая была свидетельницей ЧП.

Екатеринбуржец поймал щуку прямо в центре города
Лед, на который ступают рыбаки, уже начинает таять
Эта рыба была поймана в Исети в парке Маяковского
Улов порадовал рыбаков
Фото:
Эта рыбина попалась в городском пруду

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Свердловские рыбаки похвастались уловом, который был сделан в течение текущей недели в Екатеринбурге на последнем льду. Фотографиями трофеев екатеринбуржцы поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Среди добычи — «щука-монстр», по определению местного жителя, весом 5600 кг. «Ловили этой зимой по последнему льду на реке Исеть, городской пруд! Поймали монстра, на 5600 кг — мой личный рекорд по щуке. Всем такой же рыбалки!» — пожелал Вадим Тимофеев под своим постом. «Моя первая в жизни щука, пойманная на городском пруду! Дала настоящий бой, а клюнула на тульскую дробинку с леской. Вот это эмоции!» — поделился в той же группе рыбак Данил Николаев и приложил фото рыбы. «Все там же, все те же. А точнее Исеть, парк Маяковского, я и язи. Жду следующих выходных, может, доловлю», — написал под снимками из ЦПКиО Максим Климов. Свердловское ГУ МЧС уже с середины марта рекомендовало жителям региона не выходить на лед, который сейчас опасен для жизни. Так, в феврале на набережной реки Исеть в районе ДИВСа провалился под лед ребенок, гуляющий возле проталины. Его спасла женщина, которая была свидетельницей ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...