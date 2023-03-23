Рыбак похвастался «щукой-монстром», пойманной в центре Екатеринбурга

Рыбаки успели поймать немало рыбы на последнем льду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские рыбаки похвастались уловом, который был сделан в течение текущей недели в Екатеринбурге на последнем льду. Фотографиями трофеев екатеринбуржцы поделились в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Среди добычи — «щука-монстр», по определению местного жителя, весом 5600 кг.

«Ловили этой зимой по последнему льду на реке Исеть, городской пруд! Поймали монстра, на 5600 кг — мой личный рекорд по щуке. Всем такой же рыбалки!» — пожелал Вадим Тимофеев под своим постом.

«Моя первая в жизни щука, пойманная на городском пруду! Дала настоящий бой, а клюнула на тульскую дробинку с леской. Вот это эмоции!» — поделился в той же группе рыбак Данил Николаев и приложил фото рыбы.

«Все там же, все те же. А точнее Исеть, парк Маяковского, я и язи. Жду следующих выходных, может, доловлю», — написал под снимками из ЦПКиО Максим Климов.

Свердловское ГУ МЧС уже с середины марта рекомендовало жителям региона не выходить на лед, который сейчас опасен для жизни. Так, в феврале на набережной реки Исеть в районе ДИВСа провалился под лед ребенок, гуляющий возле проталины. Его спасла женщина, которая была свидетельницей ЧП.

Екатеринбуржец поймал щуку прямо в центре города Группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»

Лед, на который ступают рыбаки, уже начинает таять Группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»

Эта рыба была поймана в Исети в парке Маяковского Группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»

Улов порадовал рыбаков Фото: «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте»