Путин поздравил ветерана ВОВ из ХМАО с 95-летием. Фото

Ветерану ВОВ из Мегиона Зинаиде Юсуповой передали поздравление с 95-летием от Путина

25 марта 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отправил поздравительное письмо Зинаиде Юсуповой из Мегиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительницу Мегиона (ХМАО) Зинаиду Юсупову президент России Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем. Письмо от главы государства ветерану ВОВ и труженице тыла вручила замглавы по соцполитике Татьяна Метринская, сообщили в мэрии. «Сегодня исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны — труженице тыла Зинаиде Андреевне Юсуповой. От имени главы города Олега Дейнека именинницу тепло поздравила его заместитель по социальной политике Татьяна Метринская. Она вручила Зинаиде Андреевне поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина», — пишет пресс-служба администрации Мегиона в telegram-канале. Зинаида Юсупова родилась в Ростовской области, в начале войны была эвакуирована в Омск. В 14-летнем возрасте стала работать на военном заводе в Челябинске. Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейными наградами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отмечает столетний юбилей. Она участвовала в боях за освобождение Риги. Поздравления от президента РФ Владимира Путина передала замглавы Мегиона Татьяна Метринская Telegram-канал «Официальный Мегион»

Жительницу Мегиона (ХМАО) Зинаиду Юсупову президент России Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем. Письмо от главы государства ветерану ВОВ и труженице тыла вручила замглавы по соцполитике Татьяна Метринская, сообщили в мэрии. «Сегодня исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны — труженице тыла Зинаиде Андреевне Юсуповой. От имени главы города Олега Дейнека именинницу тепло поздравила его заместитель по социальной политике Татьяна Метринская. Она вручила Зинаиде Андреевне поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина», — пишет пресс-служба администрации Мегиона в telegram-канале. Зинаида Юсупова родилась в Ростовской области, в начале войны была эвакуирована в Омск. В 14-летнем возрасте стала работать на военном заводе в Челябинске. Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейными наградами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отмечает столетний юбилей. Она участвовала в боях за освобождение Риги.