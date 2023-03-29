В Китае ответили на предложение Зеленского Си Цзиньпину

Представитель МИД КНР Мао Нин: Китай открыт к переговорам с Украиной

29 марта 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин открыт к переговорам с Украиной, заявила Мао Нин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай положительно оценивает предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину», — передает слова Мао Нин РИА Новости. При этом она подчеркнула, что на данный момент конкретной информации по дате возможной встречи назвать нельзя. Ранее Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину для проведения переговоров. По информации газеты Financial Times, Евросоюз, в свою очередь, подталкивает лидера Китая к переговорам с Украиной, передает «Национальная служба новостей».

Китай положительно оценивает предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи пока не приходится. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая саму Украину», — передает слова Мао Нин РИА Новости. При этом она подчеркнула, что на данный момент конкретной информации по дате возможной встречи назвать нельзя. Ранее Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на Украину для проведения переговоров. По информации газеты Financial Times, Евросоюз, в свою очередь, подталкивает лидера Китая к переговорам с Украиной, передает «Национальная служба новостей».