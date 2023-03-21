Politico: Зеленский боится разозлить Китай антироссийскими высказываниями

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский ставит цель сохранить хорошие отношения с Китаем, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский был бы рад выступить с критикой в адрес Венгрии, Германии и иных стран за излишнее сближение с Россией, но он не желает злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина. Китай остается для Украины весомым торговым партнером. Об этом пишет газета Politico.

«Зеленский рад выступить с возможной критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, которые решили сблизиться с Москвой. Но одновременно с этим он ведет тонкую дипломатическую игру, сохраняя сдержанность в высказываниях, которые могут разозлить Си Цзиньпина», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинский президент ставит перед собой цель сделать все для того, чтобы сохранить сильного торгового партнера и инвестора в лице Китая и не дать ему повод начать оказывать военную помощь российским властям.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, учитывая дефицит персонала и боеприпасов в рядах украинской армии, может предоставить согласие на принятие мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным может позвонить украинскому лидеру для детального обсуждения мирного плана, передает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский был бы рад выступить с критикой в адрес Венгрии, Германии и иных стран за излишнее сближение с Россией, но он не желает злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина. Китай остается для Украины весомым торговым партнером. Об этом пишет газета Politico. «Зеленский рад выступить с возможной критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, которые решили сблизиться с Москвой. Но одновременно с этим он ведет тонкую дипломатическую игру, сохраняя сдержанность в высказываниях, которые могут разозлить Си Цзиньпина», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинский президент ставит перед собой цель сделать все для того, чтобы сохранить сильного торгового партнера и инвестора в лице Китая и не дать ему повод начать оказывать военную помощь российским властям. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, учитывая дефицит персонала и боеприпасов в рядах украинской армии, может предоставить согласие на принятие мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным может позвонить украинскому лидеру для детального обсуждения мирного плана, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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