Китаист оценил шансы на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Китаист Уянаев: переговоры с Зеленским входят в планы Си Цзиньпина
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин настроен на переговоры со всеми сторонами конфликта на Украине, заявил Сергей Уянаев Фото:
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Учитывая желание Китая играть миротворческую роль в конфликте на Украине и стремление к диалогу со всеми сторонами, председатель КНР Си Цзиньпин может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев.

«В понимание Китая вписывается возможность разговора самого Си Цзиньпина, либо высокопоставленных китайских дипломатов с администрацией Зеленского», — передает слова Уянаева РИА Новости. Он добавил, что Китай демонстрирует свою миротворческую роль в конфликте на Украине и готовность вести диалог с всеми конфликтующими сторонами. Вопрос состоит только в том, на каком именно уровне будут проходить переговоры между Китаем и Украиной, заключил Уянаев.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) предпринимает действия, которые подталкивают Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским. В свою очередь, сам Зеленский направил главе Китая официальный запрос на переговоры, передает Nation News.

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Учитывая желание Китая играть миротворческую роль в конфликте на Украине и стремление к диалогу со всеми сторонами, председатель КНР Си Цзиньпин может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев. «В понимание Китая вписывается возможность разговора самого Си Цзиньпина, либо высокопоставленных китайских дипломатов с администрацией Зеленского», — передает слова Уянаева РИА Новости. Он добавил, что Китай демонстрирует свою миротворческую роль в конфликте на Украине и готовность вести диалог с всеми конфликтующими сторонами. Вопрос состоит только в том, на каком именно уровне будут проходить переговоры между Китаем и Украиной, заключил Уянаев. Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) предпринимает действия, которые подталкивают Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским. В свою очередь, сам Зеленский направил главе Китая официальный запрос на переговоры, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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