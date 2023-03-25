Китаист оценил шансы на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Учитывая желание Китая играть миротворческую роль в конфликте на Украине и стремление к диалогу со всеми сторонами, председатель КНР Си Цзиньпин может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев.
«В понимание Китая вписывается возможность разговора самого Си Цзиньпина, либо высокопоставленных китайских дипломатов с администрацией Зеленского», — передает слова Уянаева РИА Новости. Он добавил, что Китай демонстрирует свою миротворческую роль в конфликте на Украине и готовность вести диалог с всеми конфликтующими сторонами. Вопрос состоит только в том, на каком именно уровне будут проходить переговоры между Китаем и Украиной, заключил Уянаев.
Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) предпринимает действия, которые подталкивают Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским. В свою очередь, сам Зеленский направил главе Китая официальный запрос на переговоры, передает Nation News.
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