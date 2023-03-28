28 марта 2023

Пермский филиал «Россети Урал» покидает топ-менеджер

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день работы руководителя подразделения Олега Широких будет 31 марта Фото:

Руководитель Пермских городских электрических сетей филиала «Пермэнерго» Олег Широких покидает свою должность с 31 марта. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству компании.

«Директор производственного отделения Пермские городские электрические сети Олег Широких уведомил коллектив, что 31 марта у него последний рабочий день», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе «Пермэнерго» информацию об уходе топ-менеджера подтвердили, сообщив, что, несмотря на увольнение, он продолжит работать в электроэнергетике Урала.

Новым руководителем будет назначен Александр Казаков. Он трудится в «Пермэнерго» с 2008 года. Занимал должности инженера, заместителя начальника службы подстанции, был главным инженером, после чего возглавлял подразделение в Пермском районе, а с 2021 года руководил филиалом в Чайковском. Помимо этого, Казаков является участником конкурса «Лидеры России».

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Руководитель Пермских городских электрических сетей филиала «Пермэнерго» Олег Широких покидает свою должность с 31 марта. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству компании. «Директор производственного отделения Пермские городские электрические сети Олег Широких уведомил коллектив, что 31 марта у него последний рабочий день», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе «Пермэнерго» информацию об уходе топ-менеджера подтвердили, сообщив, что, несмотря на увольнение, он продолжит работать в электроэнергетике Урала. Новым руководителем будет назначен Александр Казаков. Он трудится в «Пермэнерго» с 2008 года. Занимал должности инженера, заместителя начальника службы подстанции, был главным инженером, после чего возглавлял подразделение в Пермском районе, а с 2021 года руководил филиалом в Чайковском. Помимо этого, Казаков является участником конкурса «Лидеры России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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