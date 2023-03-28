Пермский филиал «Россети Урал» покидает топ-менеджер

29 марта 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Последний день работы руководителя подразделения Олега Широких будет 31 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель Пермских городских электрических сетей филиала «Пермэнерго» Олег Широких покидает свою должность с 31 марта. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству компании. «Директор производственного отделения Пермские городские электрические сети Олег Широких уведомил коллектив, что 31 марта у него последний рабочий день», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе «Пермэнерго» информацию об уходе топ-менеджера подтвердили, сообщив, что, несмотря на увольнение, он продолжит работать в электроэнергетике Урала. Новым руководителем будет назначен Александр Казаков. Он трудится в «Пермэнерго» с 2008 года. Занимал должности инженера, заместителя начальника службы подстанции, был главным инженером, после чего возглавлял подразделение в Пермском районе, а с 2021 года руководил филиалом в Чайковском. Помимо этого, Казаков является участником конкурса «Лидеры России».

Руководитель Пермских городских электрических сетей филиала «Пермэнерго» Олег Широких покидает свою должность с 31 марта. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству компании. «Директор производственного отделения Пермские городские электрические сети Олег Широких уведомил коллектив, что 31 марта у него последний рабочий день», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе «Пермэнерго» информацию об уходе топ-менеджера подтвердили, сообщив, что, несмотря на увольнение, он продолжит работать в электроэнергетике Урала. Новым руководителем будет назначен Александр Казаков. Он трудится в «Пермэнерго» с 2008 года. Занимал должности инженера, заместителя начальника службы подстанции, был главным инженером, после чего возглавлял подразделение в Пермском районе, а с 2021 года руководил филиалом в Чайковском. Помимо этого, Казаков является участником конкурса «Лидеры России».