Дебошир напал на священнослужителя в украинском храме

02 апреля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Мужчина сорвал богослужение в соборе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На Украине в Хмельницком мужчина в военной форме совершил нападение на священнослужителей Покровского кафедрального собора, тем самым сорвав богослужение. Об этом рассказали в синодальном информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). «Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком», — передает telegam-канал УПЦ. Там добавили, что инцидент произошел во время проведения в соборе литургии. Мужчина был одет в военную форму, заключили в УПЦ. Ранее власти Украины внесли законопроект, направленный на запрет Украинской православной церкви в стране. Украинские официальные лица признались, что перед ними стоит задача уничтожения УПЦ на Украине.

На Украине в Хмельницком мужчина в военной форме совершил нападение на священнослужителей Покровского кафедрального собора, тем самым сорвав богослужение. Об этом рассказали в синодальном информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). «Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком», — передает telegam-канал УПЦ. Там добавили, что инцидент произошел во время проведения в соборе литургии. Мужчина был одет в военную форму, заключили в УПЦ. Ранее власти Украины внесли законопроект, направленный на запрет Украинской православной церкви в стране. Украинские официальные лица признались, что перед ними стоит задача уничтожения УПЦ на Украине.