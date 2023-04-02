Дебошир напал на священнослужителя в украинском храме

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, крест, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Мужчина сорвал богослужение в соборе Фото:

На Украине в Хмельницком мужчина в военной форме совершил нападение на священнослужителей Покровского кафедрального собора, тем самым сорвав богослужение. Об этом рассказали в синодальном информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).

«Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком», — передает telegam-канал УПЦ. Там добавили, что инцидент произошел во время проведения в соборе литургии. Мужчина был одет в военную форму, заключили в УПЦ.

Ранее власти Украины внесли законопроект, направленный на запрет Украинской православной церкви в стране. Украинские официальные лица признались, что перед ними стоит задача уничтожения УПЦ на Украине.

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На Украине в Хмельницком мужчина в военной форме совершил нападение на священнослужителей Покровского кафедрального собора, тем самым сорвав богослужение. Об этом рассказали в синодальном информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). «Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком», — передает telegam-канал УПЦ. Там добавили, что инцидент произошел во время проведения в соборе литургии. Мужчина был одет в военную форму, заключили в УПЦ. Ранее власти Украины внесли законопроект, направленный на запрет Украинской православной церкви в стране. Украинские официальные лица признались, что перед ними стоит задача уничтожения УПЦ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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