Глава МИД Украины заявил, что РПЦ «предала Бога»

Русская православная церковь (РПЦ) предает Бога, так как выступает против его воли. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Русская православная церковь предала Бога», — цитирует Кулебу американская газета National Catholic Reporter. По мнению украинского министра, ни морально, ни политически нельзя быть связанным с этим учреждением, так как якобы все что делает РПЦ делается против воли самого Бога.
Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата на Украине стала сталкиваться с гонениями и посягательством на религиозные свободы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что представители украинской власти стали открытыми врагами Христа и православной веры, передает RT. В РПЦ обеспокоены реальной угрозой изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, сообщает «Национальная служба новостей».
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Русская православная церковь (РПЦ) предает Бога, так как выступает против его воли. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Русская православная церковь предала Бога», — цитирует Кулебу американская газета National Catholic Reporter. По мнению украинского министра, ни морально, ни политически нельзя быть связанным с этим учреждением, так как якобы все что делает РПЦ делается против воли самого Бога. Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата на Украине стала сталкиваться с гонениями и посягательством на религиозные свободы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что представители украинской власти стали открытыми врагами Христа и православной веры, передает RT. В РПЦ обеспокоены реальной угрозой изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, сообщает «Национальная служба новостей».