Глава МИД Украины заявил, что РПЦ «предала Бога»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чин Закладки камня на месте строительства Храма равноапостольного князя Владимира. Сургут, крест, рпц, религия, священнослужители, православие
РПЦ многое делает против воли Бога, такое мнение выразил Дмитрий Кулеба Фото:

Русская православная церковь (РПЦ) предает Бога, так как выступает против его воли. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Русская православная церковь предала Бога», — цитирует Кулебу американская газета National Catholic Reporter. По мнению украинского министра, ни морально, ни политически нельзя быть связанным с этим учреждением, так как якобы все что делает РПЦ делается против воли самого Бога.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата на Украине стала сталкиваться с гонениями и посягательством на религиозные свободы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что представители украинской власти стали открытыми врагами Христа и православной веры, передает RT. В РПЦ обеспокоены реальной угрозой изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, сообщает «Национальная служба новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Русская православная церковь (РПЦ) предает Бога, так как выступает против его воли. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Русская православная церковь предала Бога», — цитирует Кулебу американская газета National Catholic Reporter. По мнению украинского министра, ни морально, ни политически нельзя быть связанным с этим учреждением, так как якобы все что делает РПЦ делается против воли самого Бога. Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата на Украине стала сталкиваться с гонениями и посягательством на религиозные свободы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что представители украинской власти стали открытыми врагами Христа и православной веры, передает RT. В РПЦ обеспокоены реальной угрозой изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...