К штаб-квартире НАТО вышли протестующие против поставок оружия Киеву

05 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Протестующие выступили против отправки оружия Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе собралось 60 активистов из разных стран с акцией под названием «Прекратить убивать Донбасс», призывающей прекратить осуществлять военную помощь Украине. Акция продолжалась более двух часов и прошла без инцидентов. «У штаб-квартиры НАТО прошла акция с призывом о прекращении оказания Украине военной помощи», — передает ТАСС. Там добавили, что на акции присутствовало 60 активистов из разных стран Евросоюза (ЕС), среди которых также были выходцы из РФ и Украины. Некоторые активисты пришли на место протеста с портретами погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского. Акция проходила на протяжении двух часов и закончилась без инцидентов, заключили в агентстве После начала российской спецоперации страны НАТО стали спонсировать Украину оружием. Власти Великобритании приняли решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина назвала этот шаг вопиющим преступлением, передает РАПСИ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что страны НАТО зашли слишком далеко при оказании военной помощи украинским властям, передает «Федеральное агентство новостей».

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе собралось 60 активистов из разных стран с акцией под названием «Прекратить убивать Донбасс», призывающей прекратить осуществлять военную помощь Украине. Акция продолжалась более двух часов и прошла без инцидентов. «У штаб-квартиры НАТО прошла акция с призывом о прекращении оказания Украине военной помощи», — передает ТАСС. Там добавили, что на акции присутствовало 60 активистов из разных стран Евросоюза (ЕС), среди которых также были выходцы из РФ и Украины. Некоторые активисты пришли на место протеста с портретами погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского. Акция проходила на протяжении двух часов и закончилась без инцидентов, заключили в агентстве После начала российской спецоперации страны НАТО стали спонсировать Украину оружием. Власти Великобритании приняли решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина назвала этот шаг вопиющим преступлением, передает РАПСИ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что страны НАТО зашли слишком далеко при оказании военной помощи украинским властям, передает «Федеральное агентство новостей».