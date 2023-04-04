04 апреля 2023

Пермяк поймал огромную щуку и отпустил ее. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., спининг, рыбак в лодке, озеро балхаш, рыбалка на озере
Мужчина рыбачил на Каме Фото:

Рыбак из Перми Сергей Гимадеев открыл сезон весенней рыбалки уловом огромной щуки, которую отпустил обратно в реку. Фотографии и видео с рыбалки мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте», а также на своей личной странице.

«Сегодня благополучно открыли сезон жидкой воды. Судаки отзывались на мандулу, что на фото, а щука на поролон. Рыбалка в кайф. „Мамка“ (рыба с икрой — прим. ред.) конечно же отпущена», — поделился эмоциями Гимадеев.

В комментариях к своему посту мужчина рассказал, что рыба была поймана на Каме в промежутке между Пермью и поселком Таборы. Ранее URA.RU сообщало о пермячке, которая записала видеоотчет с рыбалки, где поймала большую щуку.

ВУ животе у щуки оказалась икра, поэтому мужчина отпустил ее
ВУ животе у щуки оказалась икра, поэтому мужчина отпустил ее

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Рыбак из Перми Сергей Гимадеев открыл сезон весенней рыбалки уловом огромной щуки, которую отпустил обратно в реку. Фотографии и видео с рыбалки мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте», а также на своей личной странице. «Сегодня благополучно открыли сезон жидкой воды. Судаки отзывались на мандулу, что на фото, а щука на поролон. Рыбалка в кайф. „Мамка“ (рыба с икрой — прим. ред.) конечно же отпущена», — поделился эмоциями Гимадеев. В комментариях к своему посту мужчина рассказал, что рыба была поймана на Каме в промежутке между Пермью и поселком Таборы. Ранее URA.RU сообщало о пермячке, которая записала видеоотчет с рыбалки, где поймала большую щуку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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