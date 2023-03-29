Пермячка записала видеоотчет с рыбалки, где поймала огромную щуку

30 марта 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Женщина поделилась эмоциями от зимней рыбалки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жительница Перми Гульнара Белоглазова поймала на зимней рыбалке щуку, вес которой превышает три килограмма. Видеоотчет женщина разместила в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Рыбалка удалась! 25 марта ездили с мужем и ребятами на зимнюю рыбалку с ночевкой. На второй день отжала у мужа эхолот и с замиранием сердца стала ждать поклевки. Подходы были неактивные, потом решила сменить приманку по совету мужа, и почти сразу поклевка, а на крючке щука весом почти 4 килограмма», — поделилась радостью от улова пермячка. Женщина вспоминает, что, когда произошла поклевка, она успела быстро среагировать, но доставать рыбу стал муж, а она снимала происходящее на видео. «После такой поклевки я заболела рыбалкой, муж остался без эхолота и приманок, а мне хочется на рыбалку еще и еще», — признается пермячка.

Жительница Перми Гульнара Белоглазова поймала на зимней рыбалке щуку, вес которой превышает три килограмма. Видеоотчет женщина разместила в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Рыбалка удалась! 25 марта ездили с мужем и ребятами на зимнюю рыбалку с ночевкой. На второй день отжала у мужа эхолот и с замиранием сердца стала ждать поклевки. Подходы были неактивные, потом решила сменить приманку по совету мужа, и почти сразу поклевка, а на крючке щука весом почти 4 килограмма», — поделилась радостью от улова пермячка. Женщина вспоминает, что, когда произошла поклевка, она успела быстро среагировать, но доставать рыбу стал муж, а она снимала происходящее на видео. «После такой поклевки я заболела рыбалкой, муж остался без эхолота и приманок, а мне хочется на рыбалку еще и еще», — признается пермячка.