29 марта 2023

Пермячка записала видеоотчет с рыбалки, где поймала огромную щуку

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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка
Женщина поделилась эмоциями от зимней рыбалки Фото:

Жительница Перми Гульнара Белоглазова поймала на зимней рыбалке щуку, вес которой превышает три килограмма. Видеоотчет женщина разместила в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыбалка удалась! 25 марта ездили с мужем и ребятами на зимнюю рыбалку с ночевкой. На второй день отжала у мужа эхолот и с замиранием сердца стала ждать поклевки. Подходы были неактивные, потом решила сменить приманку по совету мужа, и почти сразу поклевка, а на крючке щука весом почти 4 килограмма», — поделилась радостью от улова пермячка.

Женщина вспоминает, что, когда произошла поклевка, она успела быстро среагировать, но доставать рыбу стал муж, а она снимала происходящее на видео. «После такой поклевки я заболела рыбалкой, муж остался без эхолота и приманок, а мне хочется на рыбалку еще и еще», — признается пермячка.

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Жительница Перми Гульнара Белоглазова поймала на зимней рыбалке щуку, вес которой превышает три килограмма. Видеоотчет женщина разместила в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Рыбалка удалась! 25 марта ездили с мужем и ребятами на зимнюю рыбалку с ночевкой. На второй день отжала у мужа эхолот и с замиранием сердца стала ждать поклевки. Подходы были неактивные, потом решила сменить приманку по совету мужа, и почти сразу поклевка, а на крючке щука весом почти 4 килограмма», — поделилась радостью от улова пермячка. Женщина вспоминает, что, когда произошла поклевка, она успела быстро среагировать, но доставать рыбу стал муж, а она снимала происходящее на видео. «После такой поклевки я заболела рыбалкой, муж остался без эхолота и приманок, а мне хочется на рыбалку еще и еще», — признается пермячка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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