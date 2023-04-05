В Пермском крае в атмосферу попали сотни тонн вредных веществ

Воздух в Пермском крае загрязнен диоксидом серы, сероводородом, метаном и другими вредными веществами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае в 2022 году в атмосферу от предприятий и заводов попало свыше 274 тонн вредных веществ. Информация о выбросах от стационарных источников представлена в статистической отчетности Росприроднадзора.

«Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год (тонн): 274578», — сказано в отчете ведомства. Большая часть вредных веществ, которым оказался загрязнен воздух — углеводороды (96,7 тонн). Также в атмосферу попали десятки тонн оксида углерода, оксида азота и твердых веществ, каких именно — не уточняется.

По сравнению с прошлым 2021 годом объем выбросов в атмосферу практически не изменился (275154 тонны). Среди специфических загрязняющих веществ специалисты Роспотребнадзора выделили метан, бензол, углерод и другие.