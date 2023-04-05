В Пермском крае в атмосферу попали сотни тонн вредных веществ

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Пресс-тур на ООО Мечел-Кокс. Челябинск, дым, пар, труба, выбросы, экология
Воздух в Пермском крае загрязнен диоксидом серы, сероводородом, метаном и другими вредными веществами Фото:

В Пермском крае в 2022 году в атмосферу от предприятий и заводов попало свыше 274 тонн вредных веществ. Информация о выбросах от стационарных источников представлена в статистической отчетности Росприроднадзора.

«Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год (тонн): 274578», — сказано в отчете ведомства. Большая часть вредных веществ, которым оказался загрязнен воздух — углеводороды (96,7 тонн). Также в атмосферу попали десятки тонн оксида углерода, оксида азота и твердых веществ, каких именно — не уточняется.

По сравнению с прошлым 2021 годом объем выбросов в атмосферу практически не изменился (275154 тонны). Среди специфических загрязняющих веществ специалисты Роспотребнадзора выделили метан, бензол, углерод и другие.

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В Пермском крае в 2022 году в атмосферу от предприятий и заводов попало свыше 274 тонн вредных веществ. Информация о выбросах от стационарных источников представлена в статистической отчетности Росприроднадзора. «Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год (тонн): 274578», — сказано в отчете ведомства. Большая часть вредных веществ, которым оказался загрязнен воздух — углеводороды (96,7 тонн). Также в атмосферу попали десятки тонн оксида углерода, оксида азота и твердых веществ, каких именно — не уточняется. По сравнению с прошлым 2021 годом объем выбросов в атмосферу практически не изменился (275154 тонны). Среди специфических загрязняющих веществ специалисты Роспотребнадзора выделили метан, бензол, углерод и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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