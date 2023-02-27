В Роспотребнадзоре озвучили результаты проб воздуха, взятых по жалобам пермяков

Роспотребнадзор не обнаружил вредных для здоровья примесей в воздухе Перми

27 февраля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Опасных примесей в воздухе не обнаружили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В воздухе Индустриального района Перми не выявили вредных для здоровья людей примесей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по пермскому краю. Лаборатория 27 февраля выезжала на отбор проб атмосферного воздуха из-за жалоб жителей района. «Специалисты исследовали атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ (метан, пропан, бутан, метилмеркаптан) на территории жилой застройки в двух точках: ул. Встречная и ул. Мира. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено», — указано в пресс-релизе. Сейчас ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки обсуждают странный запах в соцсетях.

В воздухе Индустриального района Перми не выявили вредных для здоровья людей примесей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по пермскому краю. Лаборатория 27 февраля выезжала на отбор проб атмосферного воздуха из-за жалоб жителей района. «Специалисты исследовали атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ (метан, пропан, бутан, метилмеркаптан) на территории жилой застройки в двух точках: ул. Встречная и ул. Мира. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено», — указано в пресс-релизе. Сейчас ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки обсуждают странный запах в соцсетях.